



Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare anunță întreruperi programate în furnizarea energiei electrice, miercuri și joi, 19 și 20 august 2026. Lucrările vor avea loc în intervalul 09:00–17:00 și vor afecta mai multe străzi și localități.

Miercuri, 19 august, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe străzile Mesteacănului, Fagului, Bradului și Pinului. De asemenea, întreruperea va afecta în totalitate localitatea Decebal, iar în zona Ciarda – Vetiș furnizarea energiei va fi întreruptă parțial.

Joi, 20 august, sunt programate lucrări pe strada Someșului, unde întreruperea va fi totală, pe strada Păulești, unde va fi parțială, precum și pe strada General Traian Moșoiu, unde alimentarea va fi întreruptă în totalitate. În zona Ciarda – Vetiș vor exista, de asemenea, întreruperi parțiale.

În ambele zile, intervalul anunțat pentru efectuarea lucrărilor este 09:00–17:00.

Pentru informații suplimentare și actualizări, consumatorii pot apela 0261 929 sau numărul TelVerde 0800 400 929 și pot consulta site-ul Distribuție Energie Electrică România.