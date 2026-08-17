



În cursul serii de 16 august 2026, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare au intervenit în municipiul Satu Mare, pe râul Someș, în zona cuprinsă între podul pietonal și Podul Decebal, pentru căutarea unei posibile persoane înecate.





La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială cu modul de descarcerare, o barcă pneumatică și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Căutările au fost efectuate până în jurul orei 23:30, fără ca persoana căutată să fie identificată.





Având în vedere condițiile de desfășurare a intervenției, operațiunea de căutare a fost sistată pe timpul nopții, urmând să fie reluată în această dimineață.





Începând cu aproximativ ora 08:00, la operațiunea de căutare se alătură trei scafandri din cadrul ISU Maramureș și un scafandru din cadrul ISU Satu Mare, alături de forțele și mijloacele de intervenție ale ISU Satu Mare.





Intervenția este în desfășurare.