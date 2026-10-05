Primarul comunei Socond, Nicolae Cornea Mare, și celelalte trei persoane față de care procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a dispus controlul judiciar au contestat măsura în instanță iar instanța le-a respins cererea.

Azi ,05.10.2026 în dosarul 1766/83/2026 de la Secţia Penală,judecătorul a respins

plângerea.

“Solutia pe scurt: Respinge plângerile petenţilor inculpaţi. definitivă.

Document: Încheiere de dezînvestire 69/2026 05.10.2026





Dosarul vizează presupuse fapte legate de programul „Masă Caldă”





Potrivit procurorilor, dosarul penal vizează mai multe infracțiuni de fals, obținere ilegală de fonduri și delapidare.





În cadrul măsurii controlului judiciar a fost dispusă și interdicția exercitării profesiei în exercitarea căreia, potrivit anchetatorilor, s-ar fi săvârșit faptele cercetate.

in cercetările efectuate până în prezent ar fi rezultat că, în perioada septembrie 2022 – iunie 2026, la Școala Gimnazială Socond și Școala Gimnazială Stâna ar fi funcționat un mecanism repetitiv în legătură cu implementarea Programelor Naționale Pilot „Masă Caldă” și „Masă Sănătoasă”.





Anchetatorii susțin că ar fi fost raportată în mod nereal prezența unor elevi și că unii copii ar fi fost menținuți artificial în evidențele școlare, deși nu ar fi frecventat efectiv cursurile. Potrivit procurorilor, scopul ar fi fost obținerea din fonduri publice a contravalorii unui număr mai mare de meniuri decât cel corespunzător beneficiarilor prezenți și meniurilor livrate efectiv.





48.192 de meniuri, facturate fără a fi livrate, potrivit anchetei





Conform probatoriului administrat până în acest moment, procurorii susțin că mecanismul investigat ar fi dus la obținerea necuvenită a sumei totale de 751.435,468 lei.





Această sumă ar corespunde unui număr de 48.192 de meniuri despre care anchetatorii afirmă că au fost facturate, dar nu au fost livrate beneficiarilor.

Potrivit anchetei, informațiile privind numărul beneficiarilor și al meniurilor ar fi fost introduse succesiv în documentele întocmite atât la nivelul unităților de învățământ, cât și al societății furnizoare, astfel încât documentele să se susțină reciproc și să creeze aparența realității cantităților facturate și a sumelor solicitate la decontare.