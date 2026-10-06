Polițiștii sătmăreni au intensificat controalele pentru menținerea ordinii publice și pentru creșterea siguranței în trafic.

Peste 200 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, valoarea totală a amenzilor depășind 60.000 de lei.

Peste 200 de sancțiuni într-o singură zi

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 5 octombrie, acțiuni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 20.000 de lei.

Peste 160 de amenzi în trafic

O parte importantă a acțiunilor s-a desfășurat pe drumurile publice din județ. Polițiștii sătmăreni au efectuat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, urmărind prevenirea accidentelor și a faptelor antisociale.

În urma controalelor au fost aplicate peste 160 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 40.000 de lei.

Controalele continuă în județ

Acțiunile polițiștilor au avut ca obiectiv prevenirea faptelor antisociale, menținerea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță pentru participanții la trafic.

În total, sancțiunile aplicate în cadrul activităților desfășurate la nivelul județului au depășit 60.000 de lei, polițiștii urmând să continue acțiunile de prevenire și control.