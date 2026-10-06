CSM Olimpia U15, învinsă de Zalău

Sport 06.10.2026 18:05
CSM Olimpia U15, învinsă de Zalău
    Echipa feminină U15 de handbal a CSM Olimpia Satu Mare a pierdut duminică, pe teren propriu, cu 18–31 (3–17) în fața formației AHC Valeria Motogna Zalău, una dintre echipele puternice ale Seriei N.
    Sătmărencele, pregătite de Nagy Flórián și Lucaci Dénes, au avut o repriză secundă mai bună, însă nu au mai putut recupera diferența mare de la pauză.
    Pentru CSM Olimpia urmează, pe 11 octombrie, în deplasare, la CS AS Academia Csepreghi B Baia Mare, un duel important pentru primele puncte ale sezonului.
    Pentru CSM Olimpia au marcat: Bogya Malvina – 6, Geng Boglárka – 4, Selmenți Nikoletta – 5, Büte Hilda – 2, Geng Barbara – 1.

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