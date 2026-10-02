Un control al Curții de Conturi a identificat diferențe de aproximativ 4.000 de porții între mesele decontate și numărul elevilor prezenți la școală

Programul „Masa Sănătoasă” ridică noi semne de întrebare în județul Satu Mare. La Săuca, un control al Curții de Conturi ar fi identificat aproximativ 4.000 de porții de mâncare decontate peste numărul elevilor prezenți, cu un prejudiciu estimat la circa 60.000 de lei. Situația apare în contextul în care, la Socond, primarul Nicolae Cornea Mare este cercetat într-un dosar penal care vizează, potrivit procurorilor, un mecanism similar privind decontarea unor meniuri care nu ar fi fost livrate.

Aproape 4.000 de porții în plus, potrivit controlului

Potrivit informațiilor prezentate de TV1 Satu Mare, în urma controlului Curții de Conturi, la Săuca ar fi fost decontate aproximativ 4.000 de porții de mâncare peste numărul elevilor care au fost efectiv prezenți.





Diferența constatată ar fi generat un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei, situația urmând să fie analizată potrivit procedurilor legale.

Cazul readuce în atenție modul în care sunt gestionate fondurile destinate programului „Masa Sănătoasă”, prin care elevii beneficiază de hrană în timpul programului școlar.

Primarul din Săuca, în centrul verificărilor

La conducerea comunei Săuca se află David Hodorog, primar PNL și unul dintre cei mai tineri aleși locali promovați de organizația liberală sătmăreană.





Constatările Curții de Conturi nu echivalează însă, prin ele însele, cu stabilirea unei răspunderi penale, conform TV1 Satu Mare, Eventualele responsabilități ale persoanelor implicate urmează să fie stabilite de instituțiile competente, în funcție de rezultatele verificărilor și de probele administrate.

Un caz care apare după ancheta de la Socond

Situația de la Săuca apare la scurt timp după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a anunțat o anchetă care îl vizează pe primarul comunei Socond, Nicolae Cornea Mare, alături de alte trei persoane.





În dosarul de la Socond, procurorii susțin că, în perioada septembrie 2022 – iunie 2026, ar fi fost raportat în mod nereal numărul beneficiarilor programelor „Masă Caldă” și „Masă Sănătoasă”, în scopul obținerii unor sume pentru meniuri care nu ar fi fost livrate.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat în acel dosar se ridică la 751.435,468 lei și ar corespunde unui număr de 48.192 de meniuri facturate, dar nelivrate.





Primarul din Socond și celelalte persoane vizate au contestat măsura controlului judiciar dispusă de procurori, iar Tribunalul Satu Mare a stabilit un nou termen pentru judecarea contestației.

Câte cazuri mai urmează?

Constatarea de la Săuca ridică inevitabil întrebări privind modul în care sunt verificate deconturile aferente programului „Masa Sănătoasă” în toate localitățile din județ.

Afirmațiile potrivit cărora astfel de situații ar fi fost întâlnite în cazul „aproape tuturor” primarilor PNL din județ nu pot fi prezentate ca fapte fără documente sau rezultate oficiale ale controalelor. Dacă verificările instituțiilor abilitate vor identifica și alte nereguli, acestea vor trebui stabilite și prezentate separat, pe baza constatărilor oficiale.

Până atunci, cazul de la Săuca rămâne o nouă situație în care diferențele dintre numărul beneficiarilor și cantitățile de hrană decontate intră în atenția autorităților de control.

În cazul primarului David Hodorog, eventualele forme de răspundere urmează să fie stabilite de instituțiile competente, cu respectarea drepturilor procesuale și a prezumției de nevinovăție.



