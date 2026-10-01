



Un incendiu a izbucnit joi, 1 octombrie, într-un lan de porumb din localitatea Oar. Pompierii au fost alertați în jurul orei 10:42, existând riscul ca flăcările să se extindă la utilajele agricole aflate în apropiere.

La intervenție au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, încadrate cu zece cadre militare. În sprijinul lor a intervenit Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vetiș, cu o autospecială.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la cultura de porumb. Pompierii au acționat atât pentru localizarea și stingerea flăcărilor, cât și pentru protejarea utilajelor agricole amenințate de propagarea focului.

Aproximativ două hectare de porumb au ars, dintr-o suprafață totală de opt hectare. Utilajele agricole au fost salvate, iar în urma incendiului nu s-au înregistrat victime.

Potrivit concluziilor preliminare, cauza probabilă a incendiului a fost o scânteie mecanică provenită de la utilajele agricole.