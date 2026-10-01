



Un accident rutier s-a produs în municipiul Satu Mare, la intersecția străzilor Careiului și Merilor. În eveniment au fost implicate un autoturism și un TIR.

La fața locului intervin pompierii Detașamentului Satu Mare, cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD, încadrate cu cinci cadre militare.

În cele două vehicule se aflau șase persoane: trei adulți și trei minori. Toate sunt evaluate medical la locul accidentului. Până în acest moment, nu au fost raportate persoane încarcerate, iar circulația rutieră nu este blocată.

Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi comunicate de autorități.