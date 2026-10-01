



Magazinul „Ortodoxia” de la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, se află în Baia Mare, pe strada Avram Iancu nr. 5. Produsele pot fi achiziționate și online, astfel încât magazinul să fie accesibil și celor care nu pot ajunge la sediu.





Prin cărțile și obiectele bisericești oferite, „Ortodoxia” își propune să aducă mai aproape de oameni lecturile religioase și lucrurile legate de viața Bisericii. Magazinul se adresează atât celor care caută ceva pentru ei, cât și celor care doresc să ofere un dar cu semnificație spirituală.





Cei care preferă să vadă produsele la fața locului pot vizita magazinul de luni până joi, între orele 08:00 și 15:00 sau vinerea, între 08:00 și 13:00. În zilele de sărbătoare, magazinul este închis.





Responsabilul magazinului este Marcu Gorgan, care poate fi contactat pentru informații la 0748 044 270. Cei interesați de cumpărarea online pot solicita la acest număr detalii despre produse și modalitatea de comandă. Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/share/1dtgVX2Bea/?mibextid=wwXIfr







