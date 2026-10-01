39 de medalii pentru Loga Dance School la Cupa Sătmarului





Dans sportiv









Sportivii de la Loga Dance School au avut o evoluție foarte bună la Cupa Sătmarului – Concurs Național de Dans Sportiv, competiție desfășurată în 19 septembrie, la Satu Mare. Școala de dans a fost reprezentată la numeroase categorii, iar bilanțul final a fost de 39 de medalii, dintre care 20 de clasări pe podium.

Aproximativ 140 de perechi de dansatori din țară au participat la competiția de la Satu Mare, într-o zi dedicată dansului sportiv și performanței. Pentru concurenți, concursul a reprezentat o nouă ocazie de a-și verifica nivelul de pregătire, de a acumula experiență și de a transforma orele de antrenament în evoluții pe ring.

Sportivii Loga Dance School au concurat la mai multe niveluri și categorii, de la Fete Solo, Debutanți și Precompetițional, până la Hobby, clasele E și D, Open Basic și Open.

Cinci victorii și numeroase clasări pe podium

Printre cele mai bune rezultate s-au numărat cinci clasări pe primul loc.

Dali Gergo & Botos Hanna au câștigat categoria Hobby 6-11 ani, în timp ce Fania Cezar & Fusle Ariana s-au impus atât la Open Basic Standard 6-11 ani, cât și la Open Basic Latino 6-11 ani.

Un alt rezultat de top a fost obținut de Maktary Yassin & Domokos Blanka, câștigători ai categoriei Open Standard 16-35 de ani.

La categoria Fete Solo, Istrate Miruna a ocupat primul loc la 2 dansuri, categoria 6-9 ani.

Pe lângă cele cinci victorii, sportivii Loga Dance School au obținut numeroase clasări pe locurile 2 și 3, dar și rezultate foarte bune în finale și semifinale.

Rezultatele sportivilor Loga Dance School

Dali Gergo & Botos Hanna – Hobby 6-11 ani – Locul 1

Fania Cezar & Fusle Ariana – Open Basic Standard 6-11 ani – Locul 1

Fania Cezar & Fusle Ariana – Open Basic Latino 6-11 ani – Locul 1

Maktary Yassin & Domokos Blanka – Open Standard 16-35 de ani – Locul 1

Istrate Miruna – Fete Solo 2 dansuri 6-9 ani – Locul 1

Dali David & Corodan Sofia – Hobby 6-11 ani – Locul 2

Hendre Paul & Voinescu Maya – E 14-15 ani – Locul 2

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Open Latino 12-15 ani – Locul 2

Schnel Kristof & Schnel Alexandra – Hobby 14-15 ani – Locul 2

Mocan Mara – Fete Solo 2 dansuri 6-9 ani – Locul 2

Kocsan Flora – Fete Solo Cha Cha 4-7 ani – Locul 2

Silaghi Matei & Silaghi Ana – Hobby 6-11 ani – Locul 3

Danci Tudor & Bonea Anastasia – E 12-13 ani – Locul 3

Varga Nimrod & Varga Ana – Open Basic Latino 12-13 ani – Locul 3

Bosnea Andras & Craciun Hanna – Open Basic Standard 12-15 ani – Locul 3

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Open Standard 12-15 ani – Locul 3

Loga Levente & Gulya Rebeka – E Standard 16-35 de ani – Locul 3

Varga Viktoria – Fete Solo Cha Cha 4-7 ani – Locul 3

Biro Evelyn – Fete Solo Open Latino 16-35 de ani – Locul 3

Kocsan Odett – Fete Solo 3 dansuri 6-11 ani – Locul 3

Alte rezultate obținute de sportivii școlii:

Bosnea Andras & Craciun Hanna – D 12-15 ani – Locul 4

Liszkai Andras & Liszkai Anna – Debutanți 1 dans 8-9 ani – Locul 4

Toma Gavril & Datcu Flavia – Precompetițional 3 dansuri 8-9 ani – Locul 4

Toma Artur & Szeles Dorina – Debutanți 1 dans 10-11 ani – Locul 4

Istrate Miruna – Fete Solo Open Latino 6-11 ani – Locul 4

Andreica Maya – Fete Solo Open Latino 16-35 de ani – Locul 4

Lupsica Negrean Pop Victoria – Fete Solo 2 dansuri 12-15 ani – Locul 4

Ilban Letitia – Fete Solo Cha Cha 4-7 ani – Locul 4

Varga Nimrod & Varga Ana – Open Basic Standard 12-15 ani – Locul 5

Crisan Micle Mateo & Turcanu Sara – Open Basic Standard 6-11 ani – Locul 5

Loke Hotzberger Philip & Kaitar Vitkoria – Open Basic Latino 14-15 ani – Locul 5

Datcu Alexandru & Biro Andrea – E Standard 16-35 de ani – Locul 5

Kuritan Iulia – Fete Solo Cha Cha 10-11 ani – Locul 5

Biro Zita – Open Latino 16-35 de ani – Locul 5

Papp Martin & Stancu Evelin – Hobby 12-13 ani – Locul 6

Varga Nimrod & Varga Ana – D 12-15 ani – Locul 6

Chilintan David & Buze Oana – Precompetițional 2 dansuri 10-11 ani – Locul 6

Mare Gloria – Fete Solo Open Latino 16-35 de ani – Locul 6

Crisan Micle Mateo & Turcanu Sara – Open Basic Latino 6-11 ani – Locul 7

Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor Loga Dance School pentru rezultatele obținute la Cupa Sătmarului și mult succes la următoarele competiții!







