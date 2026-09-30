Patru victorii pentru Victoria Carei în primul turneu al Superligii

Sport 30.09.2026 11:08
Patru victorii pentru Victoria Carei în primul turneu al Superligii

Tenis de masă


L debut promițător pentru echipa antrenată de Mircea Podoba în noul sezon al primei ligi feminine

CSM Victoria Carei a încheiat cu un bilanț pozitiv primul turneu al Superligii feminine de tenis de masă. Echipa sătmăreană a obținut patru victorii și a suferit trei înfrângeri în competiția desfășurată la București, în sala Federației Române de Tenis de Masă.

Formația pregătită de Mircea Podoba a început astfel promițător cel de-al cincilea sezon consecutiv în elită. Lotul pentru această stagiune le cuprinde pe Jiaqi Meng, Dari Helga, Bálint Bernadett, Fazekas Mária și Pașcui Nikoletta, iar la București și-a făcut debutul și noua achiziție, chinezoaica Jiaqi Meng.

Cu o experiență internațională importantă, Meng a evoluat anterior pentru formația spaniolă Museo de la Almendra Francisco Morales, alături de care a ajuns în 2024 până în finala Cupei Europei. De asemenea, sportiva a cucerit aurul la Campionatul European Universitar, reprezentând Universitatea din Nottingham.

Victoria Carei a început turneul cu o înfrângere la limită, 2-3 cu CSM Constanța, însă Jiaqi Meng a impresionat încă de la debut, obținând două victorii individuale, inclusiv un succes cu 3-1 în fața Elenei Zaharia.

Au urmat trei victorii consecutive: 3-0 cu CSM Mediaș, 3-0 cu CSM Arad și 3-1 cu Gloria Bistrița.

În partida cu Gloria, Dari Helga a pierdut duelul cu Ioana Sîngeorzan, însă Meng a adus două victorii, iar Bálint Bernadett a contribuit cu un succes, Victoria întorcând confruntarea în favoarea sa.

Careiencele au pierdut apoi la limită, 2-3 cu Steaua București, după care s-au impus categoric, 3-0 cu Dumbrăvița.

Turneul s-a încheiat cu un eșec, 0-3 în fața Rapid București.

Patru victorii din șapte partide reprezintă un start încurajator pentru Victoria Carei, care își propune să continue evoluțiile bune și în partea a doua a sezonului. Turneul retur al Superligii este programat, cel mai probabil, în luna martie, însă Federația Română de Tenis de Masă nu a anunțat încă data exactă.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand