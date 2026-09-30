Odată cu apropierea sezonului rece, malurile Someșului devin din nou locul în care unele persoane fără adăpost își improvizează refugii. Polițiștii locali au intervenit în zona M16, unde au descoperit un astfel de adăpost în care se aflau doi bărbați.

Doi bărbați, găsiți într-un adăpost improvizat

Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Satu Mare au desfășurat, în seara de 29 septembrie 2026, o acțiune de verificare a malurilor râului Someș, în zona Cartierului M16.

În timpul verificărilor, aceștia au descoperit un adăpost improvizat în care locuiau doi bărbați, în vârstă de 66, respectiv 53 de ani.

Cele două persoane se află în evidențele Poliției Locale, fiind sancționate anterior pentru diferite fapte asociate nerespectării normelor de conviețuire socială.

Au fost duși la Adăpostul de noapte

După identificare, cei doi bărbați au fost conduși la Adăpostul de noapte, iar zona în care fusese amenajat adăpostul improvizat a fost curățată de deșeuri de către angajații firmei de salubrizare.

Poliția Locală anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în condițiile în care scăderea temperaturilor îi determină pe oamenii fără adăpost să își improvizeze locuri de dormit în diferite zone ale municipiului.

Autoritățile fac apel la sătmăreni să semnaleze cât mai rapid astfel de situații, pentru ca echipajele să poată interveni și să ofere sprijin persoanelor aflate în nevoie, dar și pentru a preveni apariția unor probleme în zonele publice.



