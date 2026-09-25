Sâmbătă, 26 septembrie 2026, de la ora 13:00, la Cimitirul Vechi de pe strada Amațiului din Satu Mare, va avea loc înmormântarea Mariei Petca Poptean, cunoscută drept „privighetoarea Oașului”. Artiștii, colegii de cântec și toți cei care au îndrăgit-o sunt chemați să-i fie alături în acest moment de despărțire.

În semn de prețuire pentru întreaga activitate prin care Maria Petca Poptean a contribuit la păstrarea și promovarea folclorului oșenesc, cei care vor participa la funeralii sunt îndemnați să poarte costumul popular complet, într-un ultim omagiu adus artistei.

O despărțire în cântec și port popular

Înmormântarea Mariei Petca Poptean va reuni, sâmbătă, artiști, colegi de scenă, membri ai ansamblurilor folclorice și oameni care au iubit-o și au apreciat activitatea sa artistică.

Mesajul transmis colegilor este ca această despărțire să fie una în care tradiția să fie prezentă nu doar prin amintirile lăsate în urmă de artistă, ci și prin portul popular purtat de cei care îi vor fi alături pe ultimul drum.

Astfel, membrii Ansamblului Măgura-Oaș, ansamblul coordonat de Maria Petca-Poptean, alături de membrii Ansamblului Florile Oașului și de alți artiști și colegi de cântec, sunt chemați să poarte costumul tradițional complet.

„Nu doar cu o ie sau cu câteva piese de costum”

Rugămintea adresată celor care vor participa la funeralii este ca portul popular să fie purtat în forma sa completă, nu doar printr-o piesă vestimentară tradițională.

Gestul este considerat un semn de recunoștință pentru tot ceea ce Maria Petca Poptean a făcut pentru folclorul oșenesc și pentru generațiile de artiști alături de care a cântat.

Costumul popular va deveni astfel parte din ceremonia de rămas-bun, într-un moment în care cei care au cunoscut-o vor încerca să-i transmită, printr-un simbol profund al tradiției, aprecierea și respectul pe care i le-au purtat.

O viață dedicată folclorului oșenesc

Maria Petca Poptean a rămas cunoscută drept „privighetoarea Oașului”, nume asociat cu cântecul și tradițiile Țării Oașului.

Prin activitatea sa artistică și prin implicarea în ansamblul Măgura-Oaș, artista a contribuit la promovarea și transmiterea mai departe a valorilor folclorice oșenești.

Pentru colegii săi de cântec și pentru cei care au cunoscut-o, despărțirea de Maria Petca Poptean înseamnă pierderea unei artiste care și-a legat numele de cântecul tradițional și de lumea satului oșenesc.

Ultimul omagiu, în portul strămoșesc

Cei care doresc să fie alături de familia și colegii artistei sunt așteptați sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 13:00, la Cimitirul Vechi de pe strada Amațiului.

Purtarea costumului popular complet este văzută ca un ultim gest de recunoștință pentru artista care a iubit și a dus mai departe folclorul.

„Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i așeze sufletul în corul îngerilor!”, este mesajul prin care colegii își iau rămas-bun de la cea care a fost numită „privighetoarea Oașului”.