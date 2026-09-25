Programul lunii octombrie 2026 la Teatrul de Nord

Trupa Mihai Raicu propune un octombrie cu premiere, spectacole pentru publicul adult și întâlniri dedicate celor mici

Trupa „Mihai Raicu” are în luna octombrie un program divers, care aduce în Sala Mare prima premieră a stagiunii, spectacole îndrăgite din repertoriu, o proiecție cinematografică și un spectacol de magie și ventrilocie dedicat copiilor.

Luna începe cu OMUL CEL BUN DIN SÎCIUAN de Bertolt Brecht, în regia lui Bocsárdi László, una dintre producțiile importante ale noii stagiuni 2026–2027. Spectacolul are avanpremiera sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 19, iar premiera oficială duminică, 4 octombrie, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului de Nord.

Pornind de la povestea celor trei zei care coboară pe pământ în căutarea unui om cu adevărat bun, OMUL CEL BUN DIN SÎCIUAN aduce în prim-plan întrebări despre bunătate, corupție și limitele pe care le întâmpină omul atunci când încearcă să rămână fidel principiilor sale.

Versiunea scenică este semnată de Dálnoky Réka, Bocsárdi László și Ovidiu Caița, scenografia îi aparține lui Bartha József, costumele sunt realizate de Szőke Zsuzsi, dramaturgia de Dálnoky Réka, muzica de Bakk-Dávid László, iar coregrafia de Bezsán Noémi. Distribuția: Georgiana Ghergu, Ciprian Vultur, Vlad Mureșan, Tudor Dreve, Romul Moruțan, Andrei Stan, Cătălin Mareș, Raluca Mara, Carmen Frățilă, Radu Botar, Bianco Erdei, Sergiu Tăbăcaru, Alina Negrău, Roxana Fânață, Tibor Székely, Andrei Gîjulete, Ioana Cheregi, Carol Erdös, Pusztai Iudita și Ștefan Mureșan.

Spectacolul va la putea fi revăzut și duminică, 18 octombrie, de la ora 19.

Sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 18, la Sala Mare, Teatrul de Nord găzduiește filmul IERTAREA în regia lui Nicolae Mărgineanu, o producție Ager Film. Povestea urmărește un fost gardian care, la douăzeci de ani după ce a executat ordine și a schilodit un om, pornește în căutarea acestuia. IERTAREA aduce pe ecran o poveste despre vinovăție, responsabilitate și nevoia de împăcare cu trecutul. Filmul îi are în distribuție, printre alții, pe Cuzin Toma, Ela Ionescu, Radu Botar, Maria Ploae, Ofelia Popii și Cosmin Seleși.

Duminică, 25 octombrie, ora 19, se reia ultima premieră a stagiunii trecute: DESPRE TANDREȚE, în regia lui Andrei Mihalache. Spectacolul pornește de la un colaj de texte semnate de celebrul poet și dramaturg Matei Vișniec, ale cărui situații pline de umor, poezie și ludic sunt aduse la viață într-o montare care vorbește despre sentimentele și valorile esențiale.

Decorul este realizat de Alexandru Radu, costumele de Wilhelmina Kuron Bekesi, iar coregrafia de Gabriela Tănase. Din distribuție fac parte actorii: Radu Botar, Carmen Frățilă, Dana Moisuc, Andreea Mocan, Crina Andriucă, Alina Negrău, Raluca Mara, Anette Marka, Sorin Oros, Stelian Roșian, Vlad Mureșan, Andrei Gîjulete, Sergiu Tăbăcaru, Bianco Erdei și Ciprian Vultur.

Luna se încheie, în Sala Mare, cu JOCUL DE-A VACANȚA de Mihail Sebastian, marți, 27 octombrie, de la ora 19. În regia lui Andrei Mihalache, cu decor și costume realizate de Mihai Vălu și muzica semnată de Dorin Griguță, JOCUL DE-A VACANȚA spune povestea unei întâlniri între câțiva oameni care fug de ei înșiși și aleg să se retragă într-un loc în care nimeni nu îi cunoaște. Departe de identitățile și etichetele cotidiene, personajele își imaginează că pot fi pentru o vreme altcineva - fără trecutul care îi urmărește, fără prejudecăți și fără obligațiile vieții de zi cu zi. Îi veți vedea în distribuție pe actorii: Sorin Oros, Andrei Stan, Andreea Mocan, Stelian Roșian, Raluca Mara, Anette Marka, Tibor Székely, Cristian But, Carmen Frățilă, Lucia Maria Racșan și Luca Terebesi.

Și copiii au parte de întâlniri în luna octombrie. Teatrul Magic Puppet din Cluj-Napoca aduce la Teatrul de Nord spectacolul CINE E ÎN JOBEN?, cu și de Florin Suciu, un spectacol de magie și ventrilocie ce îl are în centru pe iepurașul somnoros Octavian, care fură toată puterea magică a magicianului, iar copiii sunt singurii care îl pot ajuta să și-o recupereze. Reprezentațiile sunt programate în 12, 13, 22 și 23 octombrie și sunt organizate în abonamente.

Nu în ultimul rând, un eveniment important al lunii octombrie pentru Trupa Mihai Raicu este participarea la Festivalul Internațional de Teatru Clasic de la Arad. La doar câteva zile de la întâlnirea cu publicul sătmărean, OMUL CEL BUN DIN SÎCIUAN va fi prezentat la Arad, în cadrul FITCA 2026, sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 20.00, în Sala Mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. Participarea la festivalul de la Arad înscrie noua producție a Trupei „Mihai Raicu” într-un important context teatral național. Ediția 2026 a festivalului se desfășoară în perioada 3–11 octombrie, sub tema „Fragilități subiective”, reunind spectacole și artiști din țară și din străinătate.

Bilete pentru toate evenimentele lunii octombrie se pot achiziționa de la Agenția Teatrală de pe str. Horea, nr. 6, deschisă de luni până vineri între orele 10 și 17, sâmbătă între orele 10 și 13, dar și cu o oră înainte de fiecare spectacol. Se pot achiziționa, de asemenea, bilete online, accesând entertix.ro.

Activitatea Trupei Mihai Raicu poate fi urmărită pe Facebook - facebook.com/TeatruldeNord, Instagram - @teatruldenord ori direct pe mihairaicu.ro.



