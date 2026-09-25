Comisarii pentru Protecția Consumatorilor au verificat 94 de operatori economici din județ, în cadrul unor controale privind rechizitele școlare, încălțămintea și produsele textile. Au fost aplicate 104 amenzi și 41 de avertismente.

Peste 2,4 milioane de lei, valoarea produselor verificate

În perioada 31 august – 11 septembrie 2026, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare a desfășurat o serie de acțiuni de control în baza tematicilor naționale stabilite de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Verificările au vizat modul în care sunt comercializate rechizitele școlare aflate la promoție, articolele de încălțăminte și produsele textile, inclusiv respectarea cerințelor privind denumirea, marcarea, etichetarea și informarea consumatorilor.

În total, comisarii au verificat 94 de operatori economici de pe raza județului Satu Mare. Valoarea produselor verificate a depășit 2,41 milioane de lei.

104 amenzi și produse de aproape 905.000 de lei oprite de la vânzare

În urma controalelor au fost aplicate 41 de avertismente și 104 amenzi contravenționale, în valoare totală de 364.000 de lei.

Totodată, comisarii CJPC Satu Mare au dispus oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de 904.756 de lei.

În cazul a 11 operatori economici au fost prelevate probe textile, acestea urmând să fie analizate pentru verificarea compoziției fibroase declarate.

Etichete lipsă, informații incomplete și probleme la promoții

Printre principalele abateri constatate s-au numărat lipsa elementelor de etichetare și informare în limba română pentru unele articole textile, lipsa informațiilor privind compoziția fibroasă și modul de întreținere a produselor din import, precum și lipsa informațiilor obligatorii în cazul unor articole de încălțăminte.

Nereguli au fost constatate și în cazul rechizitelor, unele produse fiind comercializate fără elemente suficiente de identificare și caracterizare. Inspectorii au identificat, de asemenea, deficiențe privind modul de informare a consumatorilor cu privire la promoții și mecanismul de aplicare a acestora.

Au fost găsite și produse importate din China și Turcia care nu aveau informații privind persoana responsabilă, respectiv denumirea și adresa distribuitorului sau importatorului, precum și produse fără informații traduse în limba română.

Probleme și la garanții, prețuri și informațiile pentru consumatori

Lista neregulilor a inclus și neacordarea certificatelor de garanție, lipsa informării corecte, complete și precise cu privire la serviciile oferite, lipsa afișării prețurilor și a programului de funcționare, precum și lipsa unor autorizații sau a vizei anuale.

De asemenea, în unele cazuri nu era afișată placheta privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL) și informația „Telefonul Consumatorului”.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare anunță că verificările vor continua, iar pentru neregulile constatate vor fi dispuse măsurile necesare pentru conformarea operatorilor economici.

Unde pot reclama sătmărenii neregulile

Consumatorii care consideră că le-au fost încălcate drepturile pot depune reclamații sau sesizări la sediul CJPC Satu Mare, de pe strada Gheorghe Lazăr nr. 3, telefonic la 021 9551 – Telefonul Consumatorului sau la 0377.755.361, telefonul CJPC Satu Mare.

Sesizările pot fi transmise și online, prin platforma dedicată de pe site-ul ANPC, sau prin e-mail la adresa secretariat.satumare@anpc.ro.