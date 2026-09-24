Pentru unii șoferi sătmăreni, sensul giratoriu nu este o soluție pentru fluidizarea traficului, ci un mister demn de un documentar Discovery. Intrarea în sens pare să necesite cunoștințe avansate de matematică, fizică și, eventual, astrologie.

Un exemplu grăitor este șoferul unui MCV roșu, surprins la sensul giratoriu de la intrarea/ieșirea din Micro 17. În loc să acorde prioritate celor care circulau deja în sens, omul nostru a decis că regulile de circulație sunt, probabil, simple recomandări.

Iar când ceilalți participanți la trafic nu i-au apreciat demonstrația de „șoferie creativă”, MCV-ul roșu a venit la pachet și cu un bonus: un repertoriu de înjurături spus ca la ușa cortului.

Probabil că, în viziunea sa, triunghiul „Cedează trecerea” nu înseamnă „acordă prioritate”, ci „pregătește-te să gesticulezi și să înjuri”.

Poate că ar fi timpul ca unii șoferi să redescopere regulamentul rutier. Nu de alta, dar sensul giratoriu are reguli. Și, surpriză, nu se negociază la portieră!

Până atunci, atenție în trafic! La noi, uneori, cel mai mare pericol din sens nu este mașina care vine… ci șoferul care habar n-are cine are prioritate.