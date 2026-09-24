Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat miercuri, 23 septembrie, acțiuni pentru menținerea ordinii publice și pentru siguranța traficului rutier. În urma controalelor, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale.

Peste 50 de sancțiuni pentru menținerea ordinii publice

La data de 23 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică la nivelul județului.

În urma acțiunilor desfășurate pentru prevenirea faptelor antisociale, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 27.000 de lei.

Peste 250 de amenzi în trafic

O componentă importantă a acțiunilor a vizat și siguranța rutieră. Polițiștii sătmăreni au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului pe drumurile din județ.

În urma verificărilor, au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei.

Astfel, numai în cadrul acțiunilor desfășurate pe parcursul zilei de 23 septembrie, polițiștii sătmăreni au aplicat, potrivit datelor transmise de IPJ Satu Mare, peste 300 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 127.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor au urmărit prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni și participanții la traficul rutier.