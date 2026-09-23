Elevi din România și Spania, reuniți la Muzeul de Artă din Satu Mare

Locale 23.09.2026 21:30
Elevi din România și Spania, reuniți la Muzeul de Artă din Satu Mare

Muzeul de Artă din Satu Mare a primit ieri vizita unui grup de elevi din România și Spania, care au participat la o activitate interactivă dedicată artei și descoperirii patrimoniului cultural. Întâlnirea le-a oferit tinerilor ocazia să descopere împreună opere de artă și poveștile din spatele acestora, într-un cadru care a încurajat dialogul și schimbul de idei.
Vizita a adus împreună elevi sătmăreni și tineri veniți din Spania, muzeul devenind pentru câteva ore un spațiu de întâlnire între două culturi.
Participanții au explorat colecțiile și operele de artă prezentate, iar activitatea a fost organizată într-o manieră interactivă, astfel încât elevii să poată discuta, să pună întrebări și să își împărtășească propriile impresii.

Arta, punct de întâlnire între elevii români și spanioli
Dincolo de componenta culturală, întâlnirea a reprezentat și o oportunitate de socializare și comunicare între tinerii din cele două țări. Arta a devenit astfel punctul comun al unei experiențe în care descoperirea patrimoniului s-a îmbinat cu schimbul de idei.
Reprezentanții Muzeului de Artă s-au declarat încântați de implicarea și entuziasmul participanților. „Mulțumim pentru vizită și pentru entuziasmul vostru! Ne-am bucurat să vă avem alături!”, au transmis reprezentanții instituției.
Activitatea demonstrează și rolul pe care muzeele îl pot avea dincolo de expunerea și conservarea patrimoniului, acestea putând deveni spații de educație, dialog și întâlnire între tineri proveniți din medii culturale diferite.
Vizita elevilor din Satu Mare și Spania s-a încheiat astfel după o experiență în care arta, poveștile și ideile au depășit barierele lingvistice, transformând muzeul într-un loc al descoperirii și al dialogului intercultural.



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