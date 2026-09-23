



Biblioteca Județeană Satu Mare s-a transformat pentru o zi într-o sală de clasă mai puțin obișnuită. Elevii clasei cu program intensiv-bilingv de limba germană de la Colegiul Național „Kölcsey Ferenc” au participat la o activitate educativă în cadrul căreia și-au exersat cunoștințele de limba germană prin intermediul uneia dintre cele mai cunoscute povești pentru copii – „Peter Pan”.

Însoțiți de profesoara Fehér Imola, elevii au lăsat în urmă formatul obișnuit al orelor desfășurate în sala de clasă și au pășit în universul cărților de la Biblioteca Județeană Satu Mare. Activitatea a urmărit să îmbine studiul unei limbi străine cu lectura și interacțiunea, într-un mediu diferit de cel școlar.

De această dată, punctul de plecare a fost povestea „Peter Pan”, prezentată în limba germană. Elevii au ascultat povestea și au participat activ la activitățile organizate în jurul acesteia, având posibilitatea să își pună în practică noțiunile deja acumulate.

Limba germană, învățată prin literatură

Activitatea a urmărit nu doar exersarea cunoștințelor de limba germană, ci și îmbogățirea vocabularului și apropierea elevilor de lectura într-o limbă străină.

Aventurile lui Peter Pan au devenit astfel un instrument educațional prin care participanții au putut descoperi că învățarea unei limbi nu se rezumă la studiul regulilor gramaticale sau la memorarea unor liste de cuvinte.

Prin intermediul poveștilor, cuvintele și expresiile sunt plasate într-un context, iar elevii au posibilitatea să le înțeleagă și să le utilizeze într-o manieră mai interactivă.

Reprezentanții Bibliotecii Județene au remarcat curiozitatea, deschiderea și implicarea activă a elevilor, subliniind rolul pe care biblioteca îl poate avea și ca spațiu alternativ de educație.

Biblioteca, spațiu pentru lectură și învățarea limbilor străine

Activitatea desfășurată împreună cu elevii Colegiului Național „Kölcsey Ferenc” a pus în prim-plan și una dintre funcțiile educative ale bibliotecii: aceea de a crea contexte în care lectura poate fi îmbinată cu învățarea și descoperirea.

„Credem că biblioteca este un spațiu în care lectura, învățarea limbilor străine și descoperirea prin joc se pot întâlni în mod firesc”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare.

Aceștia le-au mulțumit elevilor pentru participare și profesoarei Fehér Imola pentru colaborare și pentru inițiativa de a aduce ora de limba germană într-un cadru diferit.

Mesajul activității a fost unul simplu: o limbă străină poate fi descoperită nu doar din manuale, ci și prin povești, literatură și experiențe interactive. Iar pentru elevii sătmăreni, de această dată, drumul spre limba germană a trecut prin Țara de Nicăieri și aventurile lui Peter Pan.