



Calendarul investiției se întinde pe următorii ani, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna noiembrie 2029

Municipiul Satu Mare pregătește una dintre cele mai ample investiții din ultimii ani în modernizarea transportului public și gestionarea traficului. Proiectul „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare” are o valoare totală de 109.944.959,54 lei și prevede, printre altele, realizarea și modernizarea a 100 de stații inteligente de autobuz, intervenții în 37 de locații semaforizate, instalarea de camere pentru monitorizarea traficului și recunoașterea numerelor de înmatriculare, sisteme de cântărire în mișcare și crearea unui centru de comandă și control. Termenul de finalizare este noiembrie 2029.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021–2027, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, și urmărește dezvoltarea unui sistem de mobilitate urbană mai eficient, bazat pe tehnologii moderne și informații în timp real.

Potrivit informațiilor prezentate de Municipiul Satu Mare, obiectivul general este creșterea atractivității și competitivității transportului public și, în paralel, reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie.

Aproape 110 milioane de lei, valoarea întregului proiect

Valoarea totală a investiției ajunge la 109.944.959,54 lei. Din această sumă, 60.625.946,38 lei reprezintă finanțarea eligibilă nerambursabilă provenită din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar alți 9.272.203,56 lei reprezintă finanțarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Municipiul Satu Mare va asigura o cofinanțare eligibilă de 20.485.270,80 lei, la care se adaugă 19.561.538,80 lei reprezentând cofinanțarea neeligibilă a beneficiarului. Investiția este încadrată în Prioritatea 4 – „O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă”, Obiectivul Specific 2.8 privind promovarea mobilității urbane multimodale durabile ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.

100 de stații inteligente de autobuz în Satu Mare

Una dintre cele mai vizibile componente ale proiectului va fi transformarea infrastructurii destinate călătorilor care utilizează transportul public. În total, proiectul prevede înființarea și modernizarea a 100 de stații inteligente de transport public, de diferite dimensiuni și cu niveluri diferite de dotare. Dintre acestea, 51 de stații vor avea un nivel de dotare ridicat, iar alte 49 vor avea un nivel de dotare mediu. Investițiile pot viza atât stații obișnuite de transport public local, cât și stații care permit transferul între diferite trasee și moduri de transport sau stații de capăt de linie.

37 de locații semaforizate vor intra într-un sistem adaptiv de management al traficului

O altă componentă majoră este modernizarea modului în care este gestionată circulația rutieră. Proiectul prevede 37 de locații semaforizate care vor fi înființate sau modernizate pentru implementarea unui sistem de management adaptiv al traficului. Un asemenea sistem va utiliza informațiile colectate din trafic și procesarea lor în timp real, obiectivul declarat fiind luarea unor decizii inteligente pentru menținerea unei rețele rutiere cât mai eficiente.

Camere LPR în 15 locații

Proiectul cuprinde și o componentă denumită „enforcement”. În 15 locații din municipiu urmează să fie instalate camere LPR, sisteme care permit recunoașterea numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor. Alte cinci locații vor fi echipate cu panouri de semnalizare a vitezei. Documentația prezentată pentru proiect enumeră aceste echipamente și locațiile în care vor fi instalate, fără a preciza în materialul furnizat lista concretă a străzilor sau intersecțiilor în care vor fi amplasate.

Două sisteme de cântărire în mișcare

O altă noutate va fi introducerea sistemelor WIM – Weigh in Motion, destinate cântăririi vehiculelor în mișcare. În cadrul proiectului sunt prevăzute două locații în care vor fi instalate astfel de sisteme.

Toate aceste subsisteme – managementul adaptiv al traficului, supravegherea video, camerele LPR, panourile de semnalizare a vitezei și sistemele de cântărire în mișcare – vor fi integrate în componenta centrală a proiectului. Aceasta va cuprinde echipamentele și soluțiile software ale CCC – centrul de comandă și control, unde vor fi integrate subsistemele instalate în teren.

Proiectul trebuie finalizat până în noiembrie 2029

Calendarul investiției se întinde pe următorii ani, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna noiembrie 2029. La finalul implementării, Satu Mare ar urma să dispună de o infrastructură extinsă de mobilitate inteligentă: 100 de stații SMART, 37 de locații semaforizate integrate într-un sistem adaptiv, supraveghere video în cele 37 de locații, camere LPR în 15 puncte, panouri de semnalizare a vitezei în cinci locații și două sisteme de cântărire în mișcare, toate conectate la un centru de comandă și control.

Proiectul „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare” este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene, valoarea totală a investiției ridicându-se la aproape 110 milioane de lei.