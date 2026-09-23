



Comunitatea din Baba Novac, orașul Ardud, este invitată duminică, 4 octombrie 2026, de la ora 12:00, la dezvelirea bustului lui Avram Iancu. Evenimentul, intitulat „Un neam, o memorie, un ideal”, va avea loc la Căminul Cultural „Ion Bala” și va fi însoțit de un program cultural-artistic.

Bustul, realizat de sculptorul Radu Ciobanu, este donat comunității de Asociația Cultural-Patriotică „Avram Iancu” – filiala Satu Mare. Amplasarea sa la Baba Novac are o semnificație aparte pentru comunitatea locală, care păstrează tradițiile și identitatea moțească.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, Primăria Orașului Ardud, Consiliul Local Ardud și Asociația Culturală „Fiii Satului Baba Novac”.

Programul complet al manifestării va fi anunțat în perioada următoare.