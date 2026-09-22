Unirea Tășnad, deplasare dificilă la Zalău Sport •



Unirea Tășnad are parte de o nouă misiune dificilă în Liga 3. Formația sătmăreană se deplasează miercuri, 23 septembrie, la Zalău, pentru duelul cu SCM Zalău, partidă programată de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal. După primele etape, SCM Zalău ocupă locul 5, în timp ce Unirea Tășnad se află pe poziția a 11-a, cu două puncte. Pentru echipa din Tășnad, deplasările au fost până acum deosebit de dificile. Sătmănenii nu au reușit încă să marcheze în meciurile disputate în deplasare, pierzând cu 0-3 la Sântandrei și cu 0-5 la Băile Felix. Meciul de la Zalău se anunță, astfel, o nouă provocare pentru Unirea Tășnad, care va încerca să obțină un rezultat pozitiv și, totodată, să spargă gheața în ceea ce privește golurile marcate în deplasare. SCM Zalău – Unirea Tășnad, miercuri, ora 17:00, Stadionul Municipal Zalău.

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