8 Dacia Supur 3 0 1 2 4–10 1

















































În Seria A, Schwaben Kalmandi Cămin continuă parcursul fără greșeală. Căminul a câștigat derby-ul cu Fortuna Căpleni, scor 3–1, și are maximum de puncte după trei etape. Formația are și un golaveraj impresionant, 12–3.În celelalte jocuri, Frohlich Foieni a trecut cu 2–1 de Ciumești, bifând a doua victorie a sezonului, în timp ce partida Platanul Marna – Recolta Sanislău a fost amânată. Seria A rămâne astfel una în care liderul s-a desprins deja ușor, Căminul având 9 puncte, în timp ce Recolta Sanislău, cu un meci mai puțin, are 4 puncte.Rezultatele etapeiKneho Urziceni – Stăruința Berveni 2–0Schwaben Kalmandi Cămin – Fortuna Căpleni 3–1Frohlich Foieni – Ciumești 2–1Platanul Marna – Recolta Sanislău – amânatClasament1. Schwaben Cămin 3 3 0 0 12–3 92. Recolta Sanislău 2 1 1 0 4–1 43. Kneho Cămin 3 1 1 1 3–4 44. Fröhlich Foieni 3 2 0 1 5–4 35. Ciumești 3 1 0 2 7–8 36. Fortuna Căpleni 3 1 0 2 5–8 37. ACS Berveni 3 1 0 2 2–6 38. Platanul Marna 2 0 0 2 5–7 0Seria B: 14 goluri la Botiz!Dacă există un meci care poate fi numit fără probleme spectacolul etapei, acesta este cel de la Botiz. Sportul Botiz a zdrobit-o pe Diferit Satu Mare, scor 12–2, într-o partidă în care liderul a demonstrat din nou de ce este una dintre principalele formații ale seriei.Botizul are maximum de puncte după trei etape, 9, și un golaveraj impresionant: 17–2.În celelalte partide de duminică, Înfrățirea Tarna Mare a trecut cu 3–2 de Victoria Apa, în timp ce Someșul Cărășeu s-a impus categoric, 4–0, în fața celor de la Voința Turț.Rezultatele etapeiSportul Botiz – Diferit Satu Mare 12–2Înfrățirea Tarna Mare – Victoria Apa 3–2Someșul Cărășeu – Voința Turț 4–0A stat: Dacia Medieșu Aurit.Clasament1 Sportul Botiz 3 3 0 0 17–2 92 Someșul Cărășeu 2 2 0 0 9–0 63 Victoria Apa 3 1 0 2 5–6 34 Înf. Tarna Mare 2 1 0 1 4–5 35 Voința Turț 3 1 0 2 3–8 36 Medieșu Aurit 1 0 0 1 0–2 07 Diferit Satu Mare 2 0 0 2 2–17 0Liga 4 – Seria C: Liderul pierde la OarÎn Seria C a venit una dintre surprizele etapei. Crasna Moftinu Mic, liderul seriei înaintea acestei runde, a pierdut categoric pe terenul celor de la Someșul Oar, scor 0–4. Pentru Crasna este prima înfrângere a sezonului, după două victorii în primele două etape. Chiar și așa, formația din Moftinu Mic rămâne lider, cu 6 puncte și golaveraj 12–7.În celelalte jocuri, Vulturii Santău a învins Dacia Supur cu 2–0, Cetate 800 Ardud a trecut cu 1–0 de Victoria Petrești, iar Unirea Pișcolt a câștigat cu 2–1 în fața celor de la Real Andrid.Rezultatele etapeiSomeșul Oar – Crasna Moftinu Mic 4–0Vulturii Santău – Dacia Supur 2–0Victoria Petrești – Cetate 800 Ardud 0–1Unirea Pișcolt – Real Andrid 2–1Clasament1 Moftinu Mic 3 2 0 1 12–7 62 Vulturii Santău 3 2 0 1 5–6 63 Unirea Pișcolt 3 1 2 0 4–3 54 Someșul Oar 3 1 1 1 6–3 45 Real Andrid 3 1 1 1 6–6 46 Cetate 800 Ardud 3 1 1 1 2–3 47 Victoria Petrești 3 0 2 1 3–4 2