În Seria A, Schwaben Kalmandi Cămin continuă parcursul fără greșeală. Căminul a câștigat derby-ul cu Fortuna Căpleni, scor 3–1, și are maximum de puncte după trei etape. Formația are și un golaveraj impresionant, 12–3.
În celelalte jocuri, Frohlich Foieni a trecut cu 2–1 de Ciumești, bifând a doua victorie a sezonului, în timp ce partida Platanul Marna – Recolta Sanislău a fost amânată. Seria A rămâne astfel una în care liderul s-a desprins deja ușor, Căminul având 9 puncte, în timp ce Recolta Sanislău, cu un meci mai puțin, are 4 puncte.
Rezultatele etapei
Kneho Urziceni – Stăruința Berveni 2–0
Schwaben Kalmandi Cămin – Fortuna Căpleni 3–1
Frohlich Foieni – Ciumești 2–1
Platanul Marna – Recolta Sanislău – amânat
Clasament
1. Schwaben Cămin 3 3 0 0 12–3 9
2. Recolta Sanislău 2 1 1 0 4–1 4
3. Kneho Cămin 3 1 1 1 3–4 4
4. Fröhlich Foieni 3 2 0 1 5–4 3
5. Ciumești 3 1 0 2 7–8 3
6. Fortuna Căpleni 3 1 0 2 5–8 3
7. ACS Berveni 3 1 0 2 2–6 3
8. Platanul Marna 2 0 0 2 5–7 0
Seria B: 14 goluri la Botiz!
Dacă există un meci care poate fi numit fără probleme spectacolul etapei, acesta este cel de la Botiz. Sportul Botiz a zdrobit-o pe Diferit Satu Mare, scor 12–2, într-o partidă în care liderul a demonstrat din nou de ce este una dintre principalele formații ale seriei.
Botizul are maximum de puncte după trei etape, 9, și un golaveraj impresionant: 17–2.
În celelalte partide de duminică, Înfrățirea Tarna Mare a trecut cu 3–2 de Victoria Apa, în timp ce Someșul Cărășeu s-a impus categoric, 4–0, în fața celor de la Voința Turț.
Rezultatele etapei
Sportul Botiz – Diferit Satu Mare 12–2
Înfrățirea Tarna Mare – Victoria Apa 3–2
Someșul Cărășeu – Voința Turț 4–0
A stat: Dacia Medieșu Aurit.
Clasament
1 Sportul Botiz 3 3 0 0 17–2 9
2 Someșul Cărășeu 2 2 0 0 9–0 6
3 Victoria Apa 3 1 0 2 5–6 3
4 Înf. Tarna Mare 2 1 0 1 4–5 3
5 Voința Turț 3 1 0 2 3–8 3
6 Medieșu Aurit 1 0 0 1 0–2 0
7 Diferit Satu Mare 2 0 0 2 2–17 0
Liga 4 – Seria C: Liderul pierde la Oar
În Seria C a venit una dintre surprizele etapei. Crasna Moftinu Mic, liderul seriei înaintea acestei runde, a pierdut categoric pe terenul celor de la Someșul Oar, scor 0–4. Pentru Crasna este prima înfrângere a sezonului, după două victorii în primele două etape. Chiar și așa, formația din Moftinu Mic rămâne lider, cu 6 puncte și golaveraj 12–7.
În celelalte jocuri, Vulturii Santău a învins Dacia Supur cu 2–0, Cetate 800 Ardud a trecut cu 1–0 de Victoria Petrești, iar Unirea Pișcolt a câștigat cu 2–1 în fața celor de la Real Andrid.
Rezultatele etapei
Someșul Oar – Crasna Moftinu Mic 4–0
Vulturii Santău – Dacia Supur 2–0
Victoria Petrești – Cetate 800 Ardud 0–1
Unirea Pișcolt – Real Andrid 2–1
Clasament
1 Moftinu Mic 3 2 0 1 12–7 6
2 Vulturii Santău 3 2 0 1 5–6 6
3 Unirea Pișcolt 3 1 2 0 4–3 5
4 Someșul Oar 3 1 1 1 6–3 4
5 Real Andrid 3 1 1 1 6–6 4
6 Cetate 800 Ardud 3 1 1 1 2–3 4
7 Victoria Petrești 3 0 2 1 3–4 2
8 Dacia Supur 3 0 1 2 4–10 1