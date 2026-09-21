Parcurs perfect pentru șvabii din Cămin. Liderul seriei C pierde la Oar

Sport 21.09.2026 19:02
Parcurs perfect pentru șvabii din Cămin. Liderul seriei C pierde la Oar
Iată rezultatele etapei din week end din Liga a 4-a:
    În Seria A, Schwaben Kalmandi Cămin continuă parcursul fără greșeală. Căminul a câștigat derby-ul cu Fortuna Căpleni, scor 3–1, și are maximum de puncte după trei etape. Formația are și un golaveraj impresionant, 12–3.
În celelalte jocuri, Frohlich Foieni a trecut cu 2–1 de Ciumești, bifând a doua victorie a sezonului, în timp ce partida Platanul Marna – Recolta Sanislău a fost amânată. Seria A rămâne astfel una în care liderul s-a desprins deja ușor, Căminul având 9 puncte, în timp ce Recolta Sanislău, cu un meci mai puțin, are 4 puncte.

Rezultatele etapei
Kneho Urziceni – Stăruința Berveni 2–0
Schwaben Kalmandi Cămin – Fortuna Căpleni 3–1
Frohlich Foieni – Ciumești 2–1
Platanul Marna – Recolta Sanislău – amânat

Clasament
1. Schwaben Cămin     3 3 0 0 12–3 9
2. Recolta Sanislău     2 1 1 0 4–1 4
3. Kneho Cămin     3 1 1 1 3–4 4
4. Fröhlich Foieni     3 2 0 1 5–4 3
5. Ciumești      3 1 0 2 7–8 3
6. Fortuna Căpleni     3 1 0 2 5–8 3
7. ACS Berveni      3 1 0 2 2–6 3
8. Platanul Marna     2 0 0 2 5–7 0

Seria B: 14 goluri la Botiz!
Dacă există un meci care poate fi numit fără probleme spectacolul etapei, acesta este cel de la Botiz. Sportul Botiz a zdrobit-o pe Diferit Satu Mare, scor 12–2, într-o partidă în care liderul a demonstrat din nou de ce este una dintre principalele formații ale seriei.
Botizul are maximum de puncte după trei etape, 9, și un golaveraj impresionant: 17–2.
În celelalte partide de duminică, Înfrățirea Tarna Mare a trecut cu 3–2 de Victoria Apa, în timp ce Someșul Cărășeu s-a impus categoric, 4–0, în fața celor de la Voința Turț.

Rezultatele etapei

Sportul Botiz – Diferit Satu Mare 12–2
Înfrățirea Tarna Mare – Victoria Apa 3–2
Someșul Cărășeu – Voința Turț 4–0
A stat: Dacia Medieșu Aurit.
Clasament
1 Sportul Botiz      3 3 0 0 17–2 9
2 Someșul Cărășeu     2 2 0 0 9–0 6
3 Victoria Apa      3 1 0 2 5–6 3
4 Înf. Tarna Mare     2 1 0 1 4–5 3
5 Voința Turț      3 1 0 2 3–8 3
6 Medieșu Aurit     1 0 0 1 0–2 0
7 Diferit Satu Mare    2 0 0 2 2–17 0

Liga 4 – Seria C: Liderul pierde la Oar
    În Seria C a venit una dintre surprizele etapei. Crasna Moftinu Mic, liderul seriei înaintea acestei runde, a pierdut categoric pe terenul celor de la Someșul Oar, scor 0–4. Pentru Crasna este prima înfrângere a sezonului, după două victorii în primele două etape. Chiar și așa, formația din Moftinu Mic rămâne lider, cu 6 puncte și golaveraj 12–7.
În celelalte jocuri, Vulturii Santău a învins Dacia Supur cu 2–0, Cetate 800 Ardud a trecut cu 1–0 de Victoria Petrești, iar Unirea Pișcolt a câștigat cu 2–1 în fața celor de la Real Andrid.
Rezultatele etapei
Someșul Oar – Crasna Moftinu Mic 4–0
Vulturii Santău – Dacia Supur 2–0
Victoria Petrești – Cetate 800 Ardud 0–1
Unirea Pișcolt – Real Andrid 2–1

Clasament
1 Moftinu Mic     3 2 0 1 12–7 6
2 Vulturii Santău      3 2 0 1 5–6 6
3 Unirea Pișcolt      3 1 2 0 4–3 5
4 Someșul Oar      3 1 1 1 6–3 4
5 Real Andrid      3 1 1 1 6–6 4
6 Cetate 800 Ardud    3 1 1 1 2–3 4
7 Victoria Petrești     3 0 2 1 3–4 2
8 Dacia Supur      3 0 1 2 4–10 1























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