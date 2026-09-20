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- Peste 300 de dansatori din întreaga țară au participat la ediția a XV-a a Cupei Sătmarului. Eleganță, spectacol și o organizare la superlativ, marca Royal Dance Club

Satu Mare a fost, în acest weekend, din nou în centrul atenției dansului sportiv românesc. Sala Liceului cu Program Sportiv a devenit scena celei de-a XV-a ediții a Cupei Sătmarului, competiție organizată de Royal Dance Club Satu Mare, sub coordonarea antrenorilor și organizatorilor Ovidiu Ignat, Otto Varga și Oana Bumba.

Peste 300 de sportivi, reprezentând mai mult de 30 de cluburi din întreaga țară, au venit la Satu Mare pentru prima competiție a sezonului de toamnă. Peste 130 de perechi și mai mult de 80 de concurente înscrise la categoria „Solo” au transformat concursul într-un adevărat spectacol al dansului sportiv.

Iar dacă despre Cupa Sătmarului se spune deja de ani buni că este una dintre competițiile bine organizate din țară, ediția cu numărul 15 a confirmat încă o dată acest lucru.

Un concurs care a devenit tradiție

Cupa Sătmarului a crescut de la an la an, iar numele Royal Dance Club a ajuns să fie asociat cu seriozitatea, eleganța și atenția la detalii în organizarea competițiilor de dans sportiv.

Perechi valoroase, antrenori și arbitri din diferite zone ale țării aleg să revină la Satu Mare, convinși că vor găsi aici condiții pe măsura nivelului competițional.

„Am avut din nou un număr mare de perechi, ceea ce nu poate decât să ne bucure și să ne oblige în același timp să păstrăm la superlativ, an de an, organizarea. Mă bucur că la prima competiție a sezonului de toamnă am reușit să aducem aici perechi valoroase, iar competiția a fost una de un nivel ridicat”, a declarat Ovidiu Ignat, care a avut atât rolul de organizator, cât și pe cel de arbitru.

Programul a fost unul extrem de încărcat, iar lupta pentru calificarea în finale a fost intensă. Cele patru calupuri ale concursului au oferit publicului un adevărat spectacol, cu dansatori determinați să impresioneze atât prin tehnică, cât și prin expresivitate.

Eleganță, lumini și un spectacol pe măsura competiției

Unul dintre punctele forte ale Cupei Sătmarului rămâne, an de an, modul în care Royal Dance Club pregătește evenimentul.

Sala LPS a fost transformată într-un spațiu elegant, cu un decor atent pregătit, lumini și sunet de calitate și toate ingredientele necesare unei competiții de nivel național.

Parada concurenților, deschiderea oficială și gala de seară au completat o zi în care dansul sportiv a fost, pentru câteva ore, în centrul atenției întregului oraș.

La competiție au fost prezenți reprezentanți ai administrației locale, printre aceștia viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, prezent în prima parte a zilei și în calitate de părinte al unei dansatoare de la Royal Dance Club, precum și city managerul Maskulik Csaba, fost părinte de sportiv la clubul sătmărean, venit la deschiderea oficială și la programul de seară.

„Mă simt onorat ca, în calitate de fost părinte de sportiv la clubul Royal, să particip la deschiderea oficială a celei de-a XV-a ediții a Cupei Sătmarului. Este o competiție de tradiție pentru municipiul Satu Mare, una care pune orașul nostru în top în privința organizării unor astfel de concursuri naționale de dans. Îmi aduc și acum aminte de emoțiile avute ca părinte în urmă cu nouă ani și mă bucur să văd că tradiția este dusă mai departe, iar familia dansului sportiv este tot mai numeroasă”, a transmis Maskulik Csaba.

City managerul sătmărean a ținut să-i felicite pe organizatori și să sublinieze relația specială pe care o are cu Royal Dance Club și cu oamenii din spatele competiției.

Satu Mare, punct de întâlnire pentru dansul sportiv românesc

Prezența la Satu Mare a unor cluburi din Ardeal, Banat, Bucovina și din alte regiuni ale țării confirmă faptul că această competiție și-a câștigat un loc important în calendarul dansului sportiv românesc.

Pentru Royal Dance Club, însă, o ediție reușită nu înseamnă doar cifre și rezultate. Înseamnă o comunitate care muncește împreună: sportivi, antrenori, părinți, organizatori, voluntari și parteneri.

„A fost încă o dovadă că oamenii abia au așteptat să se bucure de dans. Le mulțumesc tuturor celor implicați în buna organizare și, mai ales, tuturor celor care au avut încredere în noi și au venit din toată țara la Satu Mare. Nu în ultimul rând, mulțumiri părinților de la Royal Dance Club și sponsorilor noștri!”, a spus Ovidiu Ignat.

Și cluburile sătmărene au fost la înălțime

Pe lângă spectacolul oferit de invitații din țară, Cupa Sătmarului a fost și o ocazie pentru sportivii sătmăreni să-și demonstreze valoarea.

Perechile de la Royal Dance Club și Loga Dance School au avut evoluții apreciate și au reușit să urce pe podium la mai multe categorii.

Pentru Royal Dance Club, rezultatele sportivilor reprezintă doar o parte a poveștii. Mult mai importantă este continuitatea, faptul că, de la un an la altul, tot mai mulți copii și tineri descoperă dansul sportiv și ajung să transforme pasiunea într-o performanță.

O ediție aniversară susținută de comunitate

Cea de-a XV-a ediție a Cupei Sătmarului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul partenerilor care au înțeles importanța acestui eveniment pentru oraș și pentru sportul sătmărean.

Royal Dance Club Satu Mare și Federația Română de Dans Sportiv mulțumesc pentru susținerea oferită Primăriei Municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M. Zamfirescu, Casei de Cultură a Sindicatelor, precum și sponsorilor și partenerilor Sigma Sound, Hotel Dana, Nicovid și tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a competiției.

Un rol esențial îl au, de fiecare dată, și părinții sportivilor de la Royal Dance Club, cei care susțin cu răbdare și implicare parcursul copiilor lor.

După 15 ediții, Cupa Sătmarului a devenit mai mult decât o competiție. Este un eveniment care aduce anual la Satu Mare eleganță, pasiune, performanță și oameni care iubesc dansul.

Iar Royal Dance Club demonstrează, încă o dată, că Sătmarul poate fi o adevărată capitală a dansului sportiv.

Nord Vest TV și Gazeta de Nord Vest au fost parteneri media ai evenimentului.

















































































































































































