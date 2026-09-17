AJF SATU MARE / Se joacă în weekend. Program orientativ

Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM - Etapa 3
Sâmbătă, următoarele meciuri:
CSM Olimpia II - Recolta Dorolţ
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori
Oaşul 1969 - Turul Micula
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori
Duminică, următoarele meciuri:
CSM Victoria Carei - Talna Oraşu Nou
ORA: 15:00-seniori / 17:00 juniori
Voinţa Lazuri - Someşul Odoreu
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori
Liga a IV-a – Seria A - Etapa 3
Sâmbătă, următoarele meciuri:
Kneho Urziceni - Stăruinţa Berveni
ORA: 14:00 seniori
Duminică, următoarele meciuri:
Schwaben Kalmandi Cămin - Fortuna Căpleni
ORA: 17:00 seniori
Frohlich Foieni - Ciumeşti
ORA: 14:00 seniori
Platanul Marna - Recolta Sanislău
ORA: 17:00 seniori
Liga a IV-a – Seria B - Etapa 3
Sâmbătă, următoarele meciuri:
Sportul Botiz - Diferit SM
ORA: 14:00 seniori
Duminică, următoarele meciuri:
Înfrăţirea Tarna Mare - Victoria Apa
ORA: 14:00 seniori
Someşul Cărăşeu - Vointa Turt
ORA: 16:00 seniori
Dacia Medieşu Aurit - STA
Liga a IV-a – Seria C - Etapa 3
Sâmbătă, următoarele meciuri:
Someşul Oar - Crasna Moftinu Mic
ORA: 17:00 seniori
Duminică, următoarele meciuri:
Vulturii Santău - Dacia Supur
ORA: 15:00 seniori
Victoria Petreşti - Cetate 800 Ardud
ORA: 16:30 seniori
Unirea Pişcolt - Real Andrid
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori
Liga a V-a – Etapa 2
Sâmbătă, următoarele meciuri:
Olimpia Domăneşti - Voinţa Babţa
ORA: 17:00 seniori
Duminică, următoarele meciuri:
Viitorul Viile Satu Mare - Livada
ORA: 17:00 seniori
Prietenia Crucişor - Voinţa Lazuri II Bercu, nu se dispută
Delegările pot suferi modificări pe parcurs. Oficialii (arbitru, arbitru asistent, observator) sunt rugați să vizualizeze periodic site-ul AJF Satu Mare.