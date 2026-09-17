AJF SATU MARE / Se joacă în weekend. Program orientativ

Sport 17.09.2026 19:05
AJF SATU MARE / Se joacă în weekend. Program orientativ
Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM - Etapa 3

Sâmbătă, următoarele meciuri:

CSM Olimpia II - Recolta Dorolţ
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori
Oaşul 1969 - Turul Micula
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori

Duminică, următoarele meciuri:

CSM Victoria Carei - Talna Oraşu Nou
ORA: 15:00-seniori / 17:00 juniori
Voinţa Lazuri - Someşul Odoreu
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori

Liga a IV-a – Seria A - Etapa 3

Sâmbătă, următoarele meciuri:

Kneho Urziceni - Stăruinţa Berveni
ORA: 14:00 seniori

Duminică, următoarele meciuri:

Schwaben Kalmandi Cămin - Fortuna Căpleni
ORA: 17:00 seniori
Frohlich Foieni - Ciumeşti
ORA: 14:00 seniori
Platanul Marna - Recolta Sanislău
ORA: 17:00 seniori

Liga a IV-a – Seria B - Etapa 3

Sâmbătă, următoarele meciuri:

Sportul Botiz - Diferit SM
ORA: 14:00 seniori

Duminică, următoarele meciuri:

Înfrăţirea Tarna Mare - Victoria Apa
ORA: 14:00 seniori
Someşul Cărăşeu - Vointa Turt
ORA: 16:00 seniori
Dacia Medieşu Aurit - STA

Liga a IV-a – Seria C - Etapa 3

Sâmbătă, următoarele meciuri:

Someşul Oar - Crasna Moftinu Mic    
ORA: 17:00 seniori
Duminică, următoarele meciuri:

Vulturii Santău - Dacia Supur    
ORA: 15:00 seniori
Victoria Petreşti - Cetate 800 Ardud    
ORA: 16:30 seniori
Unirea Pişcolt - Real Andrid    
ORA: 15:00-juniori / 17:00 seniori

Liga a V-a – Etapa 2

Sâmbătă, următoarele meciuri:

Olimpia Domăneşti - Voinţa Babţa
ORA: 17:00 seniori

Duminică, următoarele meciuri:

Viitorul Viile Satu Mare - Livada
ORA: 17:00 seniori

Prietenia Crucişor - Voinţa Lazuri II Bercu, nu se dispută
 
Delegările pot suferi modificări pe parcurs. Oficialii (arbitru, arbitru asistent, observator) sunt rugați să vizualizeze periodic site-ul AJF Satu Mare.
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