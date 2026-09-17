Sătmărenii sunt invitați la o plimbare cu bicicleta până la Conacul Kováts. Când are loc acțiunea

Locale 17.09.2026 17:18
Sătmărenii sunt invitați la o plimbare cu bicicleta până la Conacul Kováts. Când are loc acțiunea

Primăria Municipiului Satu Mare îi invită pe iubitorii de mișcare să participe sâmbătă, 19 septembrie, la o plimbare cu bicicleta organizată cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității.

Participanții sunt așteptați la ora 15:00, la Catedrala Romano-Catolică din Satu Mare, punctul de plecare al traseului.

Destinația este Conacul Kováts din Nisipeni, iar organizatorii îi invită pe toți cei care vor să petreacă o după-amiază activă în aer liber, într-o atmosferă plăcută.

Participarea se face pe baza unui formular de înregistrare disponibil online. Înscrierile pot fi făcute aici: Formular de înregistrare.

Acțiunea face parte din manifestările dedicate Săptămânii Europene a Mobilității și promovează deplasarea pe bicicletă și un stil de viață activ.

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