Primăria Municipiului Satu Mare îi invită pe iubitorii de mișcare să participe sâmbătă, 19 septembrie, la o plimbare cu bicicleta organizată cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității.

Participanții sunt așteptați la ora 15:00, la Catedrala Romano-Catolică din Satu Mare, punctul de plecare al traseului.

Destinația este Conacul Kováts din Nisipeni, iar organizatorii îi invită pe toți cei care vor să petreacă o după-amiază activă în aer liber, într-o atmosferă plăcută.

Participarea se face pe baza unui formular de înregistrare disponibil online. Înscrierile pot fi făcute aici: Formular de înregistrare.

Acțiunea face parte din manifestările dedicate Săptămânii Europene a Mobilității și promovează deplasarea pe bicicletă și un stil de viață activ.