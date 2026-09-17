COOPERARE. Delegație din Ucraina, în vizită la Satu Mare

Schimb de experiență între administrațiile din România și Ucraina Administrațiile din cele două țări caută noi oportunități de cooperare

Reprezentanții comunității Dovhe din Ucraina se află în județul Satu Mare, în cadrul unui program de tip „Shadowing”, menit să faciliteze schimbul de experiență și transferul de bune practici între administrațiile publice locale din România și Ucraina.

Delegația ucraineană, condusă de primarul localității Dovhe, Viktor Symkanych, a avut întâlniri atât la Consiliul Județean Satu Mare, cât și la Instituția Prefectului, unde au fost prezentate modul de funcționare al administrației românești și experiența județului în atragerea și gestionarea fondurilor europene.

Întâlnire la Consiliul Județean Satu Mare

Vicepreședinta Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, a primit joi, 17 septembrie, vizita delegației din comunitatea Dovhe, Ucraina. Din delegație au făcut parte primarul Viktor Symkanych și directorul economic Vasil Nimchuk.

La întâlnire a participat și primarul comunei Tarna Mare, Mariana-Monica Sobius, în calitate de gazdă a programului de vizită.

Întâlnirea a fost organizată în cadrul programului „U-LEAD și NALAS” și a oferit reprezentanților administrației ucrainene posibilitatea de a afla mai multe despre proiectele și inițiativele derulate la nivel local și județean în România.

Discuțiile s-au concentrat pe schimbul de experiență, proiectele implementate în parteneriat și identificarea unor noi oportunități de cooperare, în beneficiul comunităților din România și Ucraina.

Experiența administrației sătmărene, prezentată partenerilor ucraineni

Delegația ucraineană a fost primită și la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare, unde întâlnirea a avut un caracter de lucru.

Oaspeții au fost întâmpinați de subprefectul județului Satu Mare, Cristian Valer Beseni, alături de secretarul general al instituției, Cosmin Dorle, și directorul de cabinet, Bianca Șorian.

În cadrul discuțiilor au fost prezentate rolul și atribuțiile Instituției Prefectului în sistemul administrativ românesc, precum și experiența județului Satu Mare în accesarea fondurilor europene.

Un capitol important al întâlnirii a fost reprezentat de modul în care sunt coordonate și monitorizate proiectele finanțate din fonduri europene la nivelul județului.

Ce face prefectul și cum funcționează administrația județeană

Reprezentanților comunității Dovhe le-au fost prezentate principalele atribuții ale prefectului, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului pe plan local.

Printre acestea se numără verificarea legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale, cu posibilitatea sesizării instanței de contencios administrativ.

De asemenea, au fost prezentate atribuțiile privind conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, prin intermediul Colegiului Prefectural, precum și conducerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Discuțiile au inclus și responsabilitățile Instituției Prefectului privind urmărirea aplicării programelor guvernamentale la nivel județean și asigurarea dialogului social.

O săptămână dedicată schimbului de experiență

Delegația din Dovhe se află în județul Satu Mare în perioada 15–19 septembrie 2026, în comuna Tarna Mare, în cadrul programului de vizită de tip „Shadowing”.

Vizita face parte din proiectul „Pathways of Partnership”, implementat de NALAS și susținut de U-LEAD with Europe, și urmărește facilitarea schimbului de experiență între reprezentanții administrației publice locale și partenerii ucraineni.

Programul include prezentarea unor modele de bună practică din administrația românească, dar și identificarea unor oportunități de cooperare instituțională.

Totodată, delegației i-au fost prezentate serviciile oferite cetățenilor prin serviciile publice comunitare pentru pașapoarte, permise de conducere și înmatricularea vehiculelor.

Prin astfel de schimburi, reprezentanții administrațiilor locale din România și Ucraina urmăresc să își împărtășească experiența și să identifice soluții care pot contribui la dezvoltarea comunităților și la consolidarea cooperării dintre cele două țări.