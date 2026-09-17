Copiii care beneficiază de pensie de urmaș și care au împlinit 16 ani, trebuie să depună o serie de acte la

Casa Județeană de Pensii pentru a nu pierde acest drept financiar. Astfel, elevii peste 16 ani beneficiari ai unei pensii de urmaş, au obligația să prezinte până la data de 22 octombrie 2026, adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2026 – 2027 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2026 se reține de la plată.

Amintim că, de pensie de urmaș pot beneficia copiii persoanelor decedate, astfel:

a) până la vârsta de 16 ani;

b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;

c) pe toată durata invalidității, de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b).

,,În baza de date a instituției noastre există 954 de elevi și studenți care își continuă studiile și beneficiază de pensie de urmaș”, a declarat directorul executiv al instituției, domnul Cristian Soponoș. Până la această dată au adus adeverința continuării studiilor 236 de copii beneficiari de pensii de urmaș. Îi așteptăm și pe ceilalți elevi să facă dovada continuării studiilor, cu precizarea că, aceasta este o prevedere legală, nu neapărat impusă de Casa Județeană de Pensii, pe care, atât noi cât și elevii/ studenții beneficiari de pensii de urmaș trebuie să o respectăm pentru continuarea acordării drepturilor.”