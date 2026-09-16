Marinel Rotar, la ceas aniversar!

ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Edilul comunei Santău, la ceas aniversar

Astăzi este o zi de sărbătoare în comunitatea din Santău , marcată de aniversarea primarului în funcție, domnul Marinel Rotar . Cu această ocazie, locuitorii, colaboratorii din cadrul aparatului administrativ și partenerii instituționali îi adresează edilului gânduri de apreciere și urări de continuitate.

Aflat la conducerea primăriei pentru un nou mandat administrativ obținut în urma alegerilor locale , domnul Marinel Rotar coordonează proiectele edilitare care vizează modernizarea localităților Santău , Chereușa și Sudurău . Perioada actuală rămâne axată pe atragerea de investiții și pe gestionarea eficientă a resurselor locale, elemente esențiale pentru stabilitatea întregii comunități.

La acest moment de bilanț personal și profesional, îi sunt adresate urări de sănătate deplină, determinare în implementarea strategiei de dezvoltare pe termen lung a comunei și succes în parteneriatele viitoare.