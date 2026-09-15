Ore întregi de intervenție, fum dens, materiale inflamabile și un risc uriaș de propagare. Pompierii sătmăreni și-au pus propria viață în pericol pentru a salva oameni, clădiri și bunuri

În spatele imaginilor spectaculoase cu flăcări și fum se află oameni. Oameni care intră acolo de unde ceilalți încearcă instinctiv să fugă. Oameni care, în fiecare intervenție, își asumă riscuri pe care puțini dintre noi le-am putea accepta. Iar incendiul violent izbucnit la hala de pe strada Cloșca din Satu Mare este încă o dovadă. Pompierii sunt eroii zilei.

În fața focului, fără să dea înapoi

Când flăcările au cuprins aproximativ 100 de metri pătrați din hala de depozitare, situația putea deveni rapid dramatică. În interior se aflau piele, adezivi, lacuri și solvenți organici – materiale care puteau alimenta incendiul și favoriza propagarea lui.

În apropiere se aflau atelierul operatorului economic, magazinul de desfacere, o casă și alte locuințe.

Pentru pompierii ajunși la fața locului nu a existat însă varianta de a aștepta ca focul să se stingă singur.

Au intrat în luptă.

Cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de primă intervenție și comandă și o autoscară au fost folosite pentru a limita incendiul. Peste 20 de cadre au muncit pentru localizarea și lichidarea focului și, la fel de important, pentru protejarea clădirilor din jur.

Fumul, căldura și pericolul nevăzut

În astfel de intervenții, pericolul nu vine doar din flăcările pe care le vedem. Fumul dens, temperaturile extreme, materialele inflamabile și riscul prăbușirii unor elemente de construcție transformă fiecare minut într-o provocare.

Iar de această dată, degajările masive de fum au fost atât de importante încât autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă.

În timp ce oamenii erau avertizați să se protejeze de fum, pompierii trebuiau să intre în zona periculoasă pentru a opri focul.

Este una dintre contradicțiile meseriei lor: ceea ce pentru ceilalți reprezintă un semnal de retragere este, pentru pompieri, semnalul că trebuie să intervină.

O victimă, dar și vieți și clădiri protejate

Incendiul s-a soldat cu o victimă, o persoană suferind arsuri de gradele I și II pe aproximativ 30% din suprafața corpului. Aceasta a primit îngrijiri la fața locului și a fost transportată ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare.

În același timp, pompierii au dus o luptă contracronometru pentru ca focul să nu ajungă la construcțiile din imediata apropiere.

Și au reușit.

Atelierul, magazinul, locuința și celelalte clădiri amenințate au fost protejate. Pagubele sunt importante, însă ar fi putut fi incomparabil mai mari dacă flăcările ar fi reușit să se extindă.

Epuizați, dar cu misiunea îndeplinită

La finalul unei astfel de intervenții nu rămân doar autospecialele și echipamentele pline de funingine. Rămân orele de muncă, epuizarea, hainele îmbibate de fum și căldura care pare să rămână în echipamentul de protecție chiar și după stingerea ultimelor flăcări.

Pompierii pleacă însă mai departe.

Pentru că aceasta este meseria lor. Să fie acolo când este cel mai greu. Să intre în pericol pentru ca alții să poată ieși din el. Să protejeze ceea ce poate fi salvat și să limiteze dezastrul atunci când focul pare de neoprit.

La incendiul de pe strada Cloșca, peste 20 de pompieri au făcut exact acest lucru.

Eroii zilei sunt printre noi

Poate că, după ce autospecialele pleacă, strada revine treptat la normal. Fumul se risipește, sirenele tac, iar oamenii își văd din nou de viață.

Dar pentru pompierii care au fost acolo rămâne încă o intervenție. Încă o luptă cu focul. Încă o situație în care propria viață a fost pusă în balanță pentru viețile și bunurile altora.

Nu au nevoie de statui și nici de aplauze după fiecare intervenție.

Uneori este suficient să le spunem ceea ce merită spus:

Mulțumim!

Pentru curaj. Pentru sacrificiu. Pentru orele petrecute în mijlocul pericolului. Pentru clădirile salvate. Pentru oamenii protejați.

Pompierii sătmăreni sunt eroii zilei.



