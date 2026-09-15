Turiștii vor putea porni în curând pe traseul Tarna Mare–Văgaș, către un ținut spectaculos în care natura ascunde urmele unei comunități dispărute

O nouă aventură turistică se pregătește în județul Satu Mare. Primul traseu turistic montan amenajat în Munții Oașului este aproape finalizat, iar în doar câteva săptămâni iubitorii de natură vor putea descoperi unul dintre cele mai puțin cunoscute și mai interesante colțuri ale zonei.

De la Tarna Mare până la Văgaș

Traseul Tarna Mare–Văgaș, marcat cu bandă roșie, pornește de la Primăria Comunei Tarna Mare, trece prin Tarna Băi și urcă până la punctul de belvedere Văgaș.

Drumeția promite să fie una aparte. Dincolo de frumusețea peisajelor, traseul trece printr-un ținut care păstrează urmele unei lumi aproape dispărute. Fundațiile fostelor case și vechile livezi sunt mărturii ale comunității care a trăit cândva aici.

Cu alte cuvinte, cei care vor parcurge traseul nu vor avea parte doar de o plimbare prin natură, ci și de o incursiune într-o poveste aproape uitată a Munților Oașului.

Traseul prinde contur

Lucrările au intrat în ultima etapă. Marcajele turistice și operațiunile de curățare a traseului au fost finalizate, iar stâlpii de orientare au fost deja montați.

În următoarele săptămâni vor fi instalate indicatoarele și panourile informative. Totodată, vor fi amenajate două izvoare, patru panouri cu hărți și două locuri de popas.

Toate aceste amenajări sunt menite să transforme traseul într-o destinație accesibilă și bine semnalizată pentru cei care vor să descopere zona la pas.

Munca voluntarilor Salvamont

Amenajarea traseului este realizată de voluntarii Salvamont Satu Mare, prin colaborarea dintre Consiliul Județean Satu Mare și Primăria Comunei Tarna Mare.

Proiectul poate reprezenta un punct de plecare pentru dezvoltarea turismului montan în această parte a județului, mai ales într-o zonă cu peisaje spectaculoase și cu o istorie locală care merită redescoperită.

Iar punctul de belvedere Văgaș ar putea deveni, fără prea multă imaginație, unul dintre locurile preferate ale celor care caută liniște, natură și priveliști departe de aglomerație.

Nu porniți încă la drum!

Deși traseul este aproape finalizat, lucrările nu sunt încheiate în totalitate. Salvamontiștii îi roagă pe turiști să mai aștepte aproximativ două-trei săptămâni înainte de a porni pe traseul Tarna Mare–Văgaș.

Până la finalizarea amenajărilor, recomandarea este ca iubitorii de drumeții să aleagă traseele deja marcate și mai ușor accesibile din zona Bătarci–Tămășeni.

Apoi, însă, Munții Oașului vor avea o nouă carte de vizită turistică: un traseu care îi poate conduce pe turiști printr-un peisaj spectaculos, dar și prin urmele unei lumi care, deși aproape dispărută, încă mai poate fi descoperită la pas.