Debut curajos pentru micii sportivi de la ACS Armand Supur la Naționalele U11

Sport 14.09.2026 17:34
Debut curajos pentru micii sportivi de la ACS Armand Supur la Naționalele U11









Patru copii de la ACS Armand Supur au participat, în perioada 9-13 septembrie, la Campionatul Național de tenis de masă U11, desfășurat la Odorheiu Secuiesc. Pentru micii sportivi, competiția a reprezentat primul concurs oficial organizat de Federația Română de Tenis de Masă.
Deși au doar 8 ani, cei patru reprezentanți ai ACS Armand Supur au intrat în competiție cu multă determinare și fără teamă, reușind să lase o impresie bună prin evoluțiile lor.
Antrenorul Anton Czigler spune că participarea la această competiție a fost o experiență importantă pentru copii, care au avut ocazia să simtă atmosfera unui concurs național și să se confrunte cu adversari mai experimentați.
„Copiii au avut o prestație bună, au jucat fără frică, cu toate că au doar 8 ani”, a transmis antrenorul.
Dintre cei patru sportivi s-au remarcat în mod deosebit Crișan Daria, Pop-Ienci Andrei și Carina Dersidan, care au luptat până la ultimele puncte ale meciurilor, demonstrând curaj și o atitudine pozitivă în fața adversarilor.
Chiar dacă micii reprezentanți ai clubului nu au reușit să se califice pe tablourile principale ale competiției, participarea la Campionatul Național U11 le-a oferit o experiență valoroasă, care îi poate ajuta în dezvoltarea lor sportivă.
„Cu siguranță au acumulat experiență enormă și vor fi mai motivați pentru a se antrena în viitor pentru următoarele competiții”, a mai precizat Anton Czigler.
Pentru ACS Armand Supur, participarea la Odorheiu Secuiesc reprezintă un prim pas într-un drum competițional care se anunță promițător. La această vârstă, rezultatul este mai puțin important decât experiența acumulată, curajul de a intra la masă și dorința de a progresa de la o competiție la alta.
La final, antrenorul Anton Czigler a ținut să mulțumească Consiliului Județean Satu Mare pentru parteneriatul și susținerea acordată competiției și micilor sportivi.


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