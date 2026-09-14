AJF SATU MARE / Goluri multe în Liga 4 și Liga 5!

- Schwaben, Sportul Botiz și Crasna își păstrează pozițiile de lider





Etapa a doua din Liga 4 a fost una cu multe goluri și rezultate interesante. Schwaben Cămin, Botiz și Crasna Moftinu Mic își păstrează pozițiile de lider în cele trei serii, în timp ce în Seria A , Recolta Sanislău a urcat pe locul secund.

Meci nedisputat: Voința Lazuri II / Bercu – Viitorul Viile Satu Mare













































În Seria A, Schwaben Cămin rămâne pe prima poziție după victoria categorică obținută în deplasare, scor 4–0, pe terenul formației Stăruința Berveni. Șvabii din C[min au maximum de puncte după două etape și un golaveraj de 9–2.Pe locul secund a urcat Recolta Sanislău, după victoria cu 1–0 în fața campioanei sezonului trecut, Frohlich Foieni. Într-o altă partidă, Ciumești s-a impus cu 4–1 în fața celor de la Kneho Urziceni și a urcat pe locul al treilea.În Seria B, Botiz a preluat șefia clasamentului după victoria cu 3–0 în deplasarea de la Apa. Formația pregătită de Nelu Donca are punctaj maxim după primele două etape și, mai important, nu a primit niciun gol, având golaveraj 5–0.Voința Turț a obținut și ea o victorie în această rundă, 3–1 cu Înfrățirea Tarna Mare. Partida dintre Diferit Satu Mare și Dacia Medieșu Aurit a fost amânată, în timp ce Someșul Oar a stat în această etapă.În Seria C, Crasna Moftinu Mic continuă parcursul perfect. Liderul seriei a trecut cu 5–0 de Vulturii Santău și are șase puncte după două etape, cu un golaveraj impresionant, 12–3.Real Andrid și Victoria Petrești au terminat la egalitate, 2–2, iar Dacia Supur și Unirea Pișcolt au remizat, 1–1. Partida dintre Cetate Ardud și Someșul Oar s-a aflat, de asemenea, în programul etapei.În Liga 5, prima etapă a programat două partide. Voința Babța a pierdut pe teren propriu, 0–2, în fața formației Prietenia CrucișorLiga 4 – Seria A, etapa a 2-aFortuna Căpleni – Platanul Marna 4–3 (2–1)Recolta Sanislău – Frohlich Foieni 1–0 (1–0)Ciumești – Kneho Urziceni 4–1 (2–0)Stăruința Berveni – Schwaben Cămin 0–4 (0–2)Clasament1 Schwaben Cămin 6 9–22 Recolta Sanislău 4 4–13 Ciumești 3 6–64 Frohlich Foieni 3 3–35 Fortuna Căpleni 3 4–56 Stăruința Berveni 3 2–47 Kneho Urziceni 1 1–48 Platanul Năprădești 0 5–7Liga 4 – Seria B, etapa a 2-aVoința Turț – Înfrățirea Tarna Mare 3–1 (1–1)Apa – Botiz 0–3 (0–0)Meci amânat: Diferit Satu Mare – Dacia Medieșu AuritA stat: Someșul CărășeuClasament1 Botiz 6 5–02 Someșul Cărășeu 3 5–03 Apa 3 3–34 Voința Turț 3 3–45 Înfrățirea Tarna Mare 0 1–36 Dacia Medieșu Aurit 0 0–27 Diferit Satu Mare 0 0–5Liga 4 – Seria C, etapa a 2-aDacia Supur – Unirea Pișcolt 1–1 (0–0)Real Andrid – Victoria Petrești 2–2 (2–2)Cetate Ardud – Someșul Oar 0–0Crasna Moftinu Mic – Vulturii Santău 5–0 (1–0)Clasament1 Crasna Moftinu Mic 6 12–32 Real Andrid 4 5–43 Vulturii Santău 3 3–64 Victoria Petrești 2 3–35 Unirea Pișcolt 2 2–26 Someșul Oar 1 2–37 Cetate Ardud 1 1–38 Dacia Supur 1 4–8Liga 5, etapa a 1-aVoința Babța – Prietenia Crucișor 0–2 (0–1)Livada – Olimpia Domănești 6–1 (4–0)