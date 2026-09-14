Polițiștii sătmăreni au desfășurat, timp de trei zile, acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice în județ

În perioada 11–13 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat mai multe activități pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Acțiunile oamenilor legii s-au lăsat și cu sancțiuni în trafic, 20 de conducători auto fiind privați de dreptul de a conduce, în timp ce pentru alte 22 de autoturisme au fost reținute certificatele de înmatriculare.

Trei zile de controale în județ

În perioada 11–13 septembrie, polițiștii din cadrul IPJ Satu Mare au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta ordinea și siguranța publică.

Activitățile desfășurate în județ au vizat menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni, precum și identificarea și sancționarea celor care încalcă prevederile legale.

O componentă importantă a acțiunilor a fost reprezentată de verificările efectuate în trafic, unde polițiștii au depistat mai multe situații care au impus aplicarea unor măsuri complementare.

20 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce

În urma activităților desfășurate, polițiștii au dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce în cazul a 20 de conducători de autoturisme.

Măsura reprezintă una dintre cele mai importante sancțiuni aplicate în domeniul rutier și are rolul de a preveni producerea unor evenimente rutiere și de a-i determina pe conducătorii auto să respecte regulile de circulație.

Alte 22 de mașini, fără certificate de înmatriculare

Controalele au scos la iveală și situații în care polițiștii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare.

În total, au fost reținute 22 de certificate de înmatriculare ale autoturismelor verificate în cadrul acțiunilor desfășurate în județ.

Polițiștii sătmăreni transmit că astfel de activități urmăresc atât sancționarea abaterilor constatate, cât și prevenirea unor situații care ar putea pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Acțiunile pentru menținerea ordinii și siguranței publice vor continua și în perioada următoare, în scopul prevenirii faptelor antisociale și creșterii gradului de siguranță în județul Satu Mare.