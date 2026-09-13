Muzica, dansurile și tradițiile comunităților maghiare, românești, șvăbești și rome au fost celebrate împreună la Bogdand

Bogdand a găzduit cea de-a 35-a ediție a Festivalului Folcloric al Naționalităților, un eveniment dedicat tradițiilor și diversității culturale din județul Satu Mare. La manifestare a participat și Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare.

O sărbătoare a comunităților

Evenimentul a debutat cu depunerea de coroane la Casa Memorială „Sipos László”, moment de respect și recunoștință față de personalitatea a cărei memorie este păstrată în comunitatea din Bogdand.

Programul festivalului a continuat cu un adevărat spectacol al diversității culturale. Formații de dansuri populare maghiare, românești, șvăbești și rome au urcat pe scenă și au prezentat publicului muzica, dansurile și tradițiile comunităților pe care le reprezintă.

Tradiții păstrate și transmise mai departe

Pe lângă momentele artistice, participanții au avut parte și de un concurs gastronomic, iar atmosfera de sărbătoare a fost completată de un bal în aer liber.

O contribuție aparte la program au avut Ansamblul de Dansuri Populare „Bogáncs” și Taraful „Rezeda” din Cluj-Napoca, care au oferit publicului momente artistice apreciate.

Festivalul de la Bogdand demonstrează, încă o dată, că tradițiile diferitelor comunități pot fi păstrate și promovate împreună, într-un spațiu în care diversitatea culturală devine un motiv de apropiere, nu de separare.

Pataki Csaba: „Diversitatea culturală face parte din viața noastră”

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a subliniat importanța unui astfel de eveniment pentru județ și pentru generațiile care vin.

„Diversitatea culturală a județului Satu Mare face parte din viața noastră de zi cu zi, iar la acest festival s-a regăsit, într-un singur loc, într-o sărbătoare comună”, a transmis acesta.

Festivalul oferă, an de an, comunităților ocazia de a se întâlni, de a-și prezenta tradițiile și de a le transmite mai departe tinerilor. În acest fel, patrimoniul cultural moștenit de la înaintași rămâne viu și poate fi descoperit de noile generații.

La final, președintele CJ Satu Mare le-a mulțumit artiștilor și organizatorilor pentru programul pregătit și în acest an pentru public, precum și tuturor celor care contribuie la păstrarea și promovarea tradițiilor locale.