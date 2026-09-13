Demonstrații, competiții, acrobații și multă energie au animat centrul municipiului în cadrul evenimentului „Alege un sport!”.

Satu Mare a fost, timp de două zile, scena unui adevărat spectacol sportiv. Copiii au alergat, au înscris, au pedalat, au luptat, au jucat șah și au încercat discipline dintre cele mai diverse, iar centrul municipiului s-a transformat într-un spațiu în care sportul putea fi descoperit direct, nu doar privit de pe margine.

Evenimentul „Alege un sport!”, organizat de CSM Olimpia și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare, a reunit cluburi și asociații sportive și le-a oferit celor mici ocazia să afle ce li se potrivea, să interacționeze cu antrenori și instructori și, mai ales, să încerce.

Centrul orașului s-a transformat într-o mare arenă sportivă

Timp de două zile, sportul a ocupat spații importante din centrul municipiului. Piața 25 Octombrie și Pasajul Corneliu Coposu au devenit puncte de întâlnire pentru copii, părinți, sportivi și antrenori, într-un program care a combinat demonstrațiile cu activitățile interactive și competițiile.

Oferta a fost una extrem de variată. Fotbalul, baschetul, handbalul, ciclismul, karate-ul, judo-ul, scrima, tenisul de masă, șahul, majoretele, voleiul, atletismul, tenisul de picior, padelul și brazilian jiu-jitsu s-au regăsit în program.

Pentru copii, evenimentul a însemnat mai mult decât o serie de demonstrații. Ei au putut pune întrebări, au discutat cu specialiștii și au avut ocazia să testeze activități pe care, poate, nu le încercaseră niciodată.

Parada cluburilor a scos sportivii în stradă

Unul dintre momentele spectaculoase ale primei zile a fost Parada Cluburilor Sportive, care a pornit de la Hotelul Dacia și a adus în centrul orașului sportivi și reprezentanți ai cluburilor participante.

De la ora 17.00, parada a dat un plus de energie evenimentului, iar publicul prezent în centrul municipiului a putut urmări demonstrațiile pregătite de participanți.

În Pasajul Corneliu Coposu au avut loc demonstrații de scrimă, judo, karate, dans, majorete, tenis de masă și șah. Activitățile au continuat pe parcursul zilei, iar între orele 17.30 și 20.00 spectatorii au putut urmări o serie de momente sportive pregătite special pentru eveniment.

Piața 25 Octombrie a avut, la rândul său, un program intens. Baschetul, fotbalul, handbalul, voleiul, atletismul, tenisul de picior și padelul au adus în fața publicului demonstrații și momente interactive.

Baschet acrobatic și freestyle football, printre atracțiile evenimentului

Spectacolul a depășit granițele sporturilor clasice. Publicul a avut parte și de momente spectaculoase de acrobație și freestyle football susținute de Hamza Nabil și FreestyleFC.

Un alt moment urmărit cu interes a fost demonstrația de baschet acrobatic susținută de FaceTeam, care a adus în Piața 25 Octombrie un adevărat spectacol de îndemânare, forță și acrobație.

Astfel, prima zi a demonstrat că sportul putea fi prezentat și într-o formă spectaculoasă, capabilă să atragă atenția copiilor și să le trezească interesul pentru activități pe care, până atunci, poate doar le priviseră la televizor sau pe internet.

Sâmbătă, copiii au trecut de la demonstrații la competiție

A doua zi a venit cu o schimbare importantă de ritm. Sportul a trecut de la demonstrație la competiție, iar copiii și tinerii au avut ocazia să-și testeze propriile abilități.

Prima întrecere a fost Open Cross 3 km, programat de la ora 14.30 și destinat participanților cu vârsta de 17 ani și peste. Startul a fost dat din fața Hotelului Dacia.

De la ora 15.00, atenția s-a mutat și către cei mai mici, odată cu Cross-ul pentru copii, organizat pe categoriile U8, 9–12 ani și 13–16 ani.

Tot de la ora 15.00, în Piața 25 Octombrie s-a desfășurat competiția de baschet 3×3, dedicată categoriilor U10, 11–14 ani și 15–18 ani.

În Pasajul Corneliu Coposu, între orele 16.00 și 19.00, copiii și adolescenții s-au întrecut la tenis de masă, în cadrul competițiilor organizate pe categorii de vârstă.

Ciclism, handbal și șah au completat ziua competițională

De la ora 17.00, iubitorii ciclismului au intrat în competiție într-un concurs organizat de Pro Racers. În același timp, pe terenurile de handbal au avut loc întreceri pentru echipele împărțite pe categoriile claselor I–IV, V–VIII și IX–XII.

Nici iubitorii sportului minții nu au fost uitați. În zona Poștei din Pasajul Corneliu Coposu s-a desfășurat competiția de șah, destinată categoriilor U12 și 13–18 ani.

În Piața 25 Octombrie, spectacolul a continuat cu acrobații și demonstrații de freestyle football, menținând atmosfera de competiție și divertisment până la finalul programului.

Mesajul din spatele spectacolului: fiecare copil putea găsi un sport pentru el

Dincolo de medalii, competiții și demonstrații spectaculoase, „Alege un sport!” a urmărit să rezolve o problemă simplă, dar importantă: aceea de a-i ajuta pe copii să descopere mișcarea și să găsească activitatea care li se potrivea.

Pentru părinți, evenimentul a fost și o ocazie de a afla ce cluburi și asociații sportive activau în Satu Mare și ce variante existau pentru timpul liber al copiilor.

Iar pentru cei mici, cele două zile au putut reprezenta începutul unei alegeri care, în timp, avea să se transforme într-o pasiune.

Pentru că sportul nu însemna doar podiumuri și medalii. Însemna disciplină, sănătate, prietenie, perseverență, încredere și, uneori, primul pas spre o performanță la care un copil nici măcar nu visa.

Iar Satu Mare a demonstrat, prin „Alege un sport!”, că pentru a descoperi pasiunea potrivită nu era nevoie decât de o ocazie de a încerca.



