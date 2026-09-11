Timp de o lună, sute de persoane cu dizabilități din România au avut acces gratuit la echipamente adaptate, sporturi nautice și activități de vacanță, pe litoralul românesc

Printre beneficiari s-au numărat și copiii din școlile și grădinițele speciale din Cluj premiați la Gala Supereroilor Clujului 2025

11 septembrie 2026

Pentru al treilea an consecutiv, Asociația Caiac SMile a revenit pe litoralul românesc cu un program dedicat persoanelor cu dizabilități, pentru care o zi la mare poate însemna mult mai mult decât câteva ore petrecute pe plajă. Pe parcursul întregii luni august, baza principală a proiectului a fost la Eforie Sud. Aici, beneficiarii au avut acces gratuit la echipamente adaptate și la activități sportive și recreative pe care, în multe situații, nu le-ar fi putut încerca fără sprijin specializat.

Au fost oameni care au intrat pentru prima dată în mare cu ajutorul unui echipament adaptat, copii care au descoperit caiacul, adulți care au vrut să încerce un jet ski sau o plimbare cu barca și familii care au putut petrece o zi la plajă fără ca dizabilitatea să decidă ce pot și ce nu pot face.

„Pentru unii oameni, o zi la mare înseamnă o baie în apă, o plimbare pe plajă, o plimbare cu barca sau o aventură pe care o aleg spontan. Pentru o persoană cu dizabilități, toate acestea pot fi imposibile fără echipamente adaptate și fără oameni și companii, cum e Emerson România, care să transforme intenția în realitate. De aceea avem nevoie de ajutor, de aceea suntem atât de recunoscători partenerilor de drum lung care ne-au înțeles scopul și au venit să îl sprijine: să demonstrăm împreună că marea este pentru toți! Accesibilizarea nu înseamnă doar o rampă sau un covor de acces până la apă. Înseamnă posibilitatea de a intra în mare, de a practica un sport, de a te plimba, de a încerca ceva nou și de a petrece timp alături de familie și prieteni fără ca dizabilitatea să fie primul lucru care decide ce poți face”, spune Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile.

O vacanță în care „nu pot” a devenit „hai să încerc”

Printre copiii care au ajuns anul acesta pe litoral s-au numărat și elevi din școlile speciale și copii din grădinițele speciale din Cluj-Napoca, recompensați anul trecut pentru rezultatele și poveștile lor în cadrul Galei Supereroilor Clujului, cu sprijinul Emerson România. Pentru ei, vacanța de la mare a fost o continuare a unei povești începute anul trecut, când au urcat pe scena Galei și au fost celebrați pentru curajul, perseverența și reușitele lor.

De altfel, Emerson România este de mai mulți ani alături de Asociația Caiac SMile și susține proiectele prin care sportul și experiențele de vacanță devin mai accesibile persoanelor cu dizabilități, atât în sezonul estival, cât și iarna. Voucherele de vacanță oferite laureaților Galei Supereroilor Clujului, dar și finanțarea care a acoperit în acest an costurile de participare pe litoral au transformat sprijinul companiei în experiențe concrete pentru beneficiari. Pentru Caiac SMile, astfel de parteneriate înseamnă că accesibilizarea nu se oprește la o rampă sau un covor de acces până la apă, la cumpărearea de echipamente sau la amenajarea unui spațiu. Înseamnă și posibilitatea ca oamenii să ajungă acolo unde își doresc și să se bucure, cu adevărat, de experiențele pe care le oferă o vacanță.

Pentru prima dată, persoane cu dizabilități au încercat parasailing

Programul Caiac SMile a continuat, în 2026, demersul început în urmă cu trei ani pentru ca litoralul românesc să devină un loc în care persoanele cu dizabilități să poată avea parte de o vacanță activă și de experiențe cât mai apropiate de cele ale oricărui alt turist.În acest an, proiectul a ajuns la 20 plaje accesibilizate, unde persoanele cu dizabilități au putut beneficia gratuit de facilități și echipamente adaptate.

Pe parcursul lunii august, beneficiarii au putut folosi flotoare și echipamente pentru accesul în apă, caiace adaptate, jet ski-uri, saltele plutitoare, biciclete de apă și de nisip, bărci și ricșe adaptate pentru copiii cu dizabilități. Pentru prima dată, persoane cu dizabilități au avut ocazia să încerce parasailing-ul. Au fost printre primele persoane care au participat și la proiectul „Pot și Eu”, prin care persoane cu dizabilități au avut posibilitatea să sară cu parașuta în tandem.

„Sunt experiențe care schimbă perspectiva asupra a ceea ce înseamnă accesibilizarea. În fiecare an plecăm la mare cu gândul că trebuie să facem puțin mai mult decât anul precedent. Nu ne dorim ca oamenii să vină la plajă doar ca să stea pe mal și să privească. Vrem să intre în apă, să vâslească, să meargă cu barca, să încerce un jet ski sau o bicicletă de apă, să se bucure de mare și să aibă parte de aceleași emoții pe care le avem cu toții într-o vacanță. Anul acesta am mai mutat puțin limita și am văzut, din nou, că ceea ce pare imposibil poate deveni posibil atunci când există voință și soluții”, spune Ionuț Stancovici.

O comunitate care crește de la un an la altul

La Eforie Sud, echipa Caiac SMile a avut alături mai multe organizații și asociații care lucrează cu persoane cu dizabilități, atât din România, cât și din Republica Moldova.

Prezența lor este parte importantă din proiect, iar întâlnirile dintre organizații creează, de la un an la altul, o comunitate tot mai mare de oameni care își doresc aceleași lucruri: mai multă mobilitate, mai multă independență și mai multe oportunități pentru persoanele cu dizabilități.

Despre Caiac SMile

Asociația Caiac SMile este o organizație non-profit care promovează sportul adaptat, incluziunea și accesibilizarea activităților pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele din grupuri vulnerabile. Prin proiectele sale, asociația creează oportunități pentru ca sportul, aventura și experiențele în aer liber să fie accesibile tuturor, indiferent de limitările fizice sau sociale.



