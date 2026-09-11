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Răzvan Burleanu îl apără pe careianul Istvan Kovacs: „E rolul nostru, al tuturor, să-l susținem”

Arbitrul careian Istvan Kovacs primește sprijin din partea președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, după prestația controversată din derby-ul Dinamo – FCSB, scor 2-1.

Istvan Kovacs, unul dintre cei mai bine cotați arbitri români ai momentului și omul care reprezintă cu cinste Careiul și județul Satu Mare pe marile arene ale fotbalului internațional, a fost în centrul criticilor după partida Dinamo – FCSB.

Mai multe decizii luate de centralul careian în derby-ul din etapa a opta a SuperLigii au fost intens comentate, însă Kovacs are parte de susținere la cel mai înalt nivel al fotbalului românesc.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a transmis un mesaj clar de susținere pentru arbitrul careian și a subliniat că este normal ca un arbitru, asemenea unui fotbalist, să aibă și momente mai puțin bune.

„Istvan Kovacs, la fel ca și un jucător, are momente mai bune și mai puțin bune. Ceea ce te interesează permanent, și la unul, și la altul, e să poată să treacă peste momentele mai dificile.

Și cred că e rolul nostru, al tuturor, să-l susținem pe Istvan Kovacs, chiar și atunci când greșește”, a declarat Răzvan Burleanu.

„A ajuns din nou la un Campionat Mondial”

Șeful fotbalului românesc a amintit și performanțele internaționale ale arbitrului din Carei, care continuă să fie o prezență importantă în competițiile de top ale fotbalului mondial.

Burleanu a subliniat că Istvan Kovacs este arbitrul român care a ajuns din nou la un Campionat Mondial și că prestațiile sale din UEFA Champions League demonstrează nivelul la care se află.

„Nu trebuie să uităm că a fost arbitrul român care a ajuns din nou la un Campionat Mondial, are prestații foarte bune în Champions League și, cu siguranță, sunt sigur că ne vom putea baza în anii următori și, la nivel național, pe experiența lui”, a mai spus președintele FRF.

Mesajul lui Burleanu vine într-un moment în care Kovacs este supus unei presiuni importante după derby-ul dintre Dinamo și FCSB.

VAR-ul, o plasă de siguranță pentru arbitri

Președintele FRF a vorbit și despre rolul tehnologiei VAR și a explicat că folosirea acesteia trebuie privită ca o soluție menită să ajute arbitrii să ajungă la decizii corecte.

„Faptul că, la un moment dat, te duci și apelezi la tehnologia VAR și recunoști că ai greșit nu ar trebui să fie absolut nicio problemă”, a punctat Burleanu.

În opinia sa, fotbalul modern este mult mai rapid, iar VAR-ul reprezintă tocmai „o plasă de siguranță” pentru brigăzile de arbitraj.

În timp ce Răzvan Burleanu a ales să-i ofere susținere, fostul arbitru internațional Marius Avram a avut o perspectivă mai critică asupra prestației lui Kovacs.

Avram a considerat că șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, ar trebui să poarte o discuție cu arbitrul careian și să-i transmită că meciurile din campionatul României trebuie tratate cu aceeași seriozitate precum partidele internaționale.

„Trebuie neapărat să fie discuția pentru a-l trage un pic cu picioarele pe pământ”, a spus Marius Avram la Digi Sport.

Dincolo de criticile apărute după derby-ul Dinamo – FCSB, Istvan Kovacs rămâne unul dintre cele mai importante produse ale arbitrajului românesc. Careianul a construit în ultimii ani un palmares internațional impresionant și continuă să fie delegat la cele mai importante competiții.