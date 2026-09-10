Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, susține că proiectul legislativ inițiat de Adrian Cozma privind finanțarea publicității electorale îl vizează direct pe el și Gazeta de Nord-Vest. Mircea Govor spune că nu se opune unor reguli mai stricte, dar anunță un amendament prin care vrea ca restricțiile să se aplice și celor care, în opinia sa, controlează în realitate instituții de presă prin intermediari.





În cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PSD Satu Mare, deputatul social-democrat a lansat o replică dură la adresa colegului său liberal, după ce acesta a inițiat un proiect legislativ privind finanțarea partidelor și plata publicității electorale.

Govor susține că proiectul lui Adrian Cozma este îndreptat în mod direct împotriva sa și a Gazetei de Nord-Vest și afirmă că acest lucru ar reieși chiar din justificarea inițiativei legislative.

Dar social-democratul nu spune că se opune legii. Dimpotrivă. Anunță că o va susține, însă cu o condiție: aceleași reguli să fie aplicate tuturor.

„Cozma vrea să facă legi împotriva mea și a Gazetei”

Mircea Govor susține că Adrian Cozma încearcă să folosească Parlamentul pentru a introduce o legislație care să îl afecteze direct pe el și Gazeta de Nord-Vest.

„Am văzut că domnul Adrian Cozma dorește să facă legi în Parlament îndreptate în mod direct împotriva mea și a Gazetei de Nord-Vest”, a declarat Govor.

Potrivit acestuia, proiectul propune restricționarea posibilității unor persoane și instituții de presă de a încasa bani pentru publicitatea electorală, inclusiv bani proveniți din sumele rambursate prin Autoritatea Electorală Permanentă.

Deputatul PSD consideră că menționarea numelui său și al Gazetei de Nord-Vest în justificarea proiectului reprezintă un indiciu clar privind ținta politică a inițiativei.

Govor: „Nu am nimic împotriva unor reguli mai stricte”

Într-o mișcare prin care încearcă să întoarcă disputa în favoarea sa, Govor spune că nu se opune unei reglementări mai stricte a finanțării publicității electorale.

Ba chiar afirmă că ar vota o asemenea lege, cu o singură condiție: să se aplice tuturor în mod egal.

„Dacă Parlamentul consideră că o asemenea reglementare este necesară și dacă aceasta se aplică tuturor în mod egal, eu voi vota în favoarea ei”, a transmis deputatul PSD.

Apoi vine însă partea care, potrivit lui Govor, poate schimba radical proiectul.

„Voi depune un amendament care probabil nu îi va fi pe plac domnului Cozma”

Mircea Govor anunță că va depune propriul amendament atunci când proiectul va ajunge în Parlament.

Și spune deschis că acesta nu va fi pe placul lui Adrian Cozma.

Govor vrea ca eventualele interdicții să nu se limiteze la proprietarii declarați oficial ai publicațiilor sau la rude și afini până la anumite grade de rudenie, ci să vizeze și situațiile în care, potrivit susținerilor sale, o persoană ar controla în realitate o instituție de presă prin intermediari.

Deputatul PSD îi nominalizează, în acest context, pe cei pe care îi descrie drept posibili interpuși – „cameramani, șoferi” – și susține că trebuie urmărit cine controlează efectiv o instituție de presă și cine beneficiază în realitate de banii pentru publicitatea electorală.

Ținta lui Govor: „sătmărenii.ro”

În declarațiile sale, Mircea Govor aduce în discuție și publicația sătmărenii.ro.

Deputatul PSD susține că, dacă Parlamentul adoptă o lege privind restricționarea accesului la banii pentru publicitate electorală, aceasta trebuie aplicată și în cazul acestei publicații.

Govor cere, potrivit propriilor declarații, clarificarea mai multor aspecte: cine este proprietarul real, cine coordonează activitatea editorială, cine finanțează publicația și cine beneficiază în final de banii alocați pentru publicitatea electorală.

Atenție însă: acestea sunt afirmațiile și solicitările formulate de Mircea Govor în cadrul conferinței de presă și nu reprezintă, prin ele însele, constatări oficiale privind proprietatea, finanțarea sau controlul publicației.

„Nu putem adopta o lege pentru a lovi într-o singură persoană”

Govor își construiește atacul politic în jurul ideii de egalitate în aplicarea legii.

În opinia deputatului PSD, nu poate fi adoptată o reglementare care să restricționeze accesul unei anumite persoane sau publicații la banii din publicitatea electorală, în timp ce alte structuri ar putea evita prevederile prin intermediari sau proprietari formali.

„Nu putem adopta o lege pentru a lovi într-o singură persoană, protejând în același timp structurile de presă controlate indirect de inițiatorii ei”, susține Mircea Govor.

Govor vrea o lege fără „portițe”

Deputatul PSD spune că își va formula amendamentul astfel încât, în opinia sa, eventualele prevederi să nu poată fi ocolite prin schimbarea proprietarului oficial sau prin folosirea unor persoane interpuse.

„Voi formula amendamentul într-o manieră cât se poate de clară, solidă și legală, astfel încât nicio persoană să nu poată ocoli prevederile legii folosindu-se de un proprietar formal sau de un interpus”, a declarat Govor.

Este, practic, replica pe care social-democratul o pregătește pentru proiectul lui Adrian Cozma.

„Abia aștept să ajungă în comisii”

Mircea Govor spune că așteaptă ca proiectul să ajungă în comisiile de specialitate și ulterior în plenul Camerei Deputaților.

Acolo, susține el, va avea ocazia să-și prezinte amendamentul, să solicite sprijinul colegilor parlamentari și să explice public modul în care consideră că sunt direcționați banii pentru publicitatea electorală către anumite entități media.

Cu alte cuvinte, ceea ce Adrian Cozma a gândit ca proiect legislativ ar putea deveni, în viziunea lui Govor, terenul unei confruntări parlamentare directe între cei doi politicieni sătmăreni.

Govor către Cozma: „Eu îl voi susține”

Finalul declarației lui Mircea Govor este aproape o provocare adresată direct deputatului PNL.

„Domnul Cozma poate să înainteze proiectul. Eu îl voi susține, cu o singură condiție: regulile propuse să fie aplicate tuturor, fără excepții, fără portițe și fără interpuși.”

Rămâne de văzut cum va arăta proiectul în forma dezbătută în Parlament și, mai ales, dacă amendamentul anunțat de Mircea Govor va intra în forma finală a legii.