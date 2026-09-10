Bluza cu care un mic campion la șah a cucerit aurul național s-a pierdut în Grădina Romei

Pentru cei mai mulți oameni poate părea doar o bluză de trening uitată pe o bancă. Pentru Balog Ronaldo, însă, obiectul pierdut în Grădina Romei înseamnă mult mai mult: este bluza personalizată pe care a purtat-o la cele mai importante victorii ale sale în șah, inclusiv la competiția națională pe care a câștigat-o anul acesta fără să piardă nicio partidă. Familia face acum un apel către sătmăreni pentru ca bluza să se întoarcă acasă înainte ca micuțul campion să plece spre Craiova.

Uneori, un obiect aparent banal poate însemna o lume întreagă pentru un copil. Pentru Balog Ronaldo, un mic șahist care și-a construit deja un palmares impresionant, o astfel de amintire este acum pierdută undeva în Grădina Romei din Satu Mare.

Familia Balog anunță că, în cursul zilei de miercuri în intervalul aproximativ 14:20–14:40, Ronaldo și-a uitat bluza de training pe o bancă din Grădina Romei, chiar în zona aflată față în față cu Casa Verde.

De aici începe un apel care nu are legătură cu valoarea unei haine, ci cu amintirile pe care aceasta le poartă.

„CHESS GENIUS BALOG RONALDO”

Bluza este personalizată cu inscripția „CHESS GENIUS BALOG RONALDO” și reprezintă singura bluză de training personalizată pe care o are micul sportiv.

Pentru Ronaldo, ea este strâns legată de parcursul său în lumea șahului și de momentele în care munca, emoțiile și talentul s-au transformat în victorii.

Este bluza pe care a purtat-o atunci când a reușit să câștige aurul național pe masa 1 și bluza în care a participat chiar în acest an la OLIMP, la Finala Națională de Șah Clasic.





Iar performanța de la această competiție este una cu adevărat remarcabilă: Ronaldo a câștigat finala națională fără să piardă nicio partidă.

Astfel, materialul textil a devenit, în timp, o adevărată „arhivă” a amintirilor unui copil pentru care șahul înseamnă pasiune, muncă și performanță.

Nu este doar o bluză

Pentru un adult, pierderea unei bluze poate fi neplăcută. Pentru un copil, însă, lucrurile pot avea o cu totul altă însemnătate.

În cazul lui Ronaldo, bluza este legată de victorii, concursuri, emoții și momente importante din primii săi pași spre performanță.

Este bluza cu care merge la competițiile de șah și pe care o poartă cu mândrie.

„Pentru Ronaldo, această bluză este legată de atât de multe momente frumoase, victorii, emoții și amintiri din drumul lui în șah”, transmite familia.





Din păcate, situația financiară a familiei nu permite, în acest moment, cumpărarea unui alt trening și refacerea inscripției personalizate.

Iar timpul este foarte scurt.

Mâine, Ronaldo trebuie să plece spre Craiova

Pierderea bluzei vine într-un moment cu atât mai dificil pentru familie cu cât mâine Ronaldo trebuie să pornească la drum spre Craiova.

În acest weekend, micuțul șahist va participa la ultimul Grand Prix de șah din acest an, iar familia speră ca, până la plecare, bluza să poată fi recuperată.

Ronaldo este acum trist și foarte supărat că și-a pierdut obiectul atât de drag.

Părinții încearcă să-i păstreze speranța și să-i explice că este posibil ca cineva să fi găsit bluza și să dorească să o înapoieze.

Iar apelul lor este simplu: dacă cineva a văzut-o, a găsit-o sau știe unde se află, să ia legătura cu familia.

„Nu vă putem oferi o recompensă materială. Dar vă putem oferi zâmbetul unui copil.”

Familia Balog face un apel către toți cei care s-au aflat în Grădina Romei în intervalul respectiv și către cei care ar putea recunoaște bluza să ofere orice informație care poate ajuta la recuperarea ei.

Cei care au găsit-o sau au informații despre aceasta sunt rugați să contacteze familia la numărul de telefon 0720 46 00 64.

Mesajul familiei nu este unul despre bani și nici despre o recompensă.

Este un apel făcut în numele unui copil care și-ar dori să-și recupereze o parte din povestea lui.

„Nu vă putem oferi o recompensă materială… Dar vă putem oferi ceva ce pentru noi valorează enorm: zâmbetul sincer al unui copil.”

Un apel pentru întreaga comunitate

Familia îi roagă pe sătmăreni să distribuie anunțul. Poate că persoana care a găsit bluza nu știe cât de importantă este pentru copil. Poate că cineva a văzut-o pe bancă, a luat-o pentru a o proteja sau a găsit-o ulterior.

O simplă distribuire ar putea face ca mesajul să ajungă exact la omul care poate pune capăt acestei povești.

Iar pentru Ronaldo, cel mai frumos final ar fi unul cât se poate de simplu: să-și recupereze bluza „CHESS GENIUS BALOG RONALDO” și să plece spre Craiova cu ea în bagaj, așa cum a făcut de atâtea ori înainte.

Pentru că uneori, lucrurile care nu au aproape nicio valoare pe raftul unui magazin au o valoare uriașă în sufletul celui care le-a trăit.

Iar bluza lui Ronaldo este, înainte de toate, o bucată din povestea unui copil care învață să câștige pe tabla de șah și să-și poarte cu mândrie visul mai departe.

Dacă ați găsit bluza sau aveți orice informație despre ea, familia Balog poate fi contactată la

0720 46 00 64 .

Distribuiți acest mesaj. Poate că, împreună, putem face ca bluza campionului să se întoarcă acasă.



