Polițiștii locali, împreună cu reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Satu Mare, au desfășurat miercuri, 9 septembrie 2026, o acțiune de control în locuințele sociale de pe strada Zefirului, pentru verificarea respectării condițiilor de ocupare legală.

În cadrul acțiunii, au fost legitimate 73 de persoane, iar polițiștii locali au aplicat două sancțiuni contravenționalepentru nerespectarea normelor legale privind actele de identitate.

Verificările au avut ca obiectiv respectarea condițiilor de ocupare a locuințelor sociale, dar și prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță în comunitate. Acțiunea a fost desfășurată în colaborare cu Direcția de Asistență Socială Satu Mare, instituție implicată în gestionarea problemelor sociale și în sprijinirea persoanelor aflate în situații vulnerabile.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, controalele de acest tip vor continua, atât pentru verificarea modului de ocupare a locuințelor sociale, cât și pentru prevenirea faptelor antisociale.

Reprezentanții autorităților subliniază că respectarea legii este esențială pentru buna funcționare a sistemului de asistență socială și pentru protejarea intereselor persoanelor care respectă regulile.

Acțiunea de pe strada Zefirului se înscrie în demersurile de verificare a respectării condițiilor legale în locuințele sociale și de menținere a siguranței în comunitate.