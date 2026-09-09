







Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat astăzi, la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare, alături de subprefectul Cristian Valer Beseni, o ședință de lucru dedicată gestionării situațiilor de risc generate de prezența exemplarelor de urs brun în localitățile județului. Reuniunea a fost dispusă de prefect în urma incidentului semnalat recent pe raza comunei Beltiug și a avut ca scop coordonarea interinstituțională și stabilirea unui mod unitar de acțiune al tuturor structurilor cu atribuții în domeniu.





La ședință au participat reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, ai Direcției Județene de Mediu Satu Mare, ai Gărzii Forestiere, ai Direcției Silvice Satu Mare, administratorii fondurilor cinegetice de pe raza județului, precum și primarii unităților administrativ-teritoriale din zonele montane și submontane susceptibile de prezența ursului.





Discuțiile au vizat analiza procedurii operaționale a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021, în forma actualizată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2025, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2026.

Procedura stabilește circuitul complet al intervenției, de la preluarea sesizării prin 112 până la raportarea evenimentului. Intervenția se realizează prin echipa constituită la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, condusă de primar sau de viceprimarul desemnat și formată din jandarmerie sau poliția locală, personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic, medicul veterinar de liberă practică împuternicit și, după caz, Garda Forestieră. La fața locului se realizează analiza de risc, iar metoda aplicată — alungare, tranchilizare și relocare sau extragere — se alege gradual, cu excepțiile prevăzute expres de lege pentru situațiile în care viața ori integritatea persoanelor este amenințată, pentru exemplarele mai mari de un an semnalate în intravilan și pentru exemplarele habituate. Decizia se motivează și se consemnează, iar raportul evenimentului se întocmește în cel mult 24 de ore.





În urma dezbaterilor, participanții au convenit ca proiectul de procedură analizat astăzi să fie transmis tuturor factorilor interesați, în vederea formulării de completări și a armonizării cu prevederile legislative specifice fiecărui domeniu de competență. După centralizarea propunerilor, procedura urmează să fie supusă aprobării în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și să intre în vigoare, devenind instrumentul de lucru unitar pentru toate instituțiile și autoritățile implicate în intervenția imediată.





„Datele evaluării din acest an ne arată că discutăm despre o realitate concretă, nu despre o ipoteză. În județul Satu Mare, ursul brun este prezent pe trei fonduri cinegetice — Negrești și Racșa, gestionate de A.J.V.P.S. Satu Mare, și Huta-Certeze, gestionat de A.V.P. Certeze — unde au fost evaluate 21 de exemplare, la un efectiv optim stabilit de 9 exemplare pentru întregul județ. Este de peste două ori mai mult decât nivelul optim, iar în sezonul anterior nu a fost aprobată și nu a fost realizată nicio intervenție. În aceste condiții, obiectivul nostru este ca, atunci când apare o situație de risc, fiecare instituție să știe exact ce are de făcut, iar intervenția să se producă rapid și în deplină legalitate și siguranță. Un element la fel de important pentru protejarea vieții și a bunurilor cetățenilor este informarea populației din zonele susceptibile de prezența ursului — oamenii trebuie să știe cum să se comporte, cum să își protejeze gospodăriile și cui să se adreseze. Autoritățile locale au un rol determinant în acest demers, iar colaborarea cu structurile Ministerului Afacerilor Interne este esențială pentru siguranța cetățenilor și a echipelor de intervenție. De aceea am insistat ca, după adoptare, procedura de lucru să fie diseminată la nivelul tuturor lucrătorilor din structurile responsabile cu aplicarea ei, astfel încât aceasta să fie cunoscută și aplicată corect si eficient", prefect Altfatter Tamás