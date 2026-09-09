



Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord din Satu Mare invită adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani să se înscrie în Trupa de liceeni voluntari. Cei interesați sunt așteptați duminică, 13 septembrie 2026, de la ora 18:00, în foaierul teatrului, la o întâlnire dedicată programului.

Desfășurat din 2017, proiectul le oferă tinerilor ocazia să descopere lumea din spatele cortinei, să lege prietenii și să acumuleze experiențe care contribuie la dezvoltarea lor personală.

Înscrierea se poate face online, prin completarea formularului de participare, sau personal, la Agenția teatrală de pe strada Horea nr. 6.

Invitația la întâlnirea de duminică se adresează tuturor adolescenților care doresc să se alăture comunității de voluntari a Trupei Mihai Raicu.