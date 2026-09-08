Au fost prezenți oameni din administrațiile locale, oameni de cultură, politicieni, care au contribuit la dezvoltarea cunoștințelor tinerilor





Tinerii romi din județul Satu Mare au participat la o tabără de cinci zile dedicată educației, culturii, identității și implicării în comunitate. Evenimentul, organizat de Partida Romilor Pro Europa, în frunte cu Zsolt Godzsa, a reunit copii și tineri, reprezentanți ai comunității rome, cadre didactice și invitați din administrația publică și viața politică.

Programul a îmbinat activitățile educative cu jocurile, sportul, dansul și momentele de relaxare, oferindu-le participanților ocazia să învețe, să pună întrebări și să discute direct cu persoane implicate în viața comunității.





Istoria și identitatea romilor, în centrul primelor zile

Prima zi a fost dedicată cunoașterii participanților, prin jocuri interactive, dar și istoriei romilor, prezentată de Zsolt Godzsa. Tinerii au avut ocazia să îl asculte și pe Marton Szilágyi, expert în domeniul romilor, care le-a vorbit despre experiența sa de viață, despre curajul de a avea obiective ambițioase și despre transformarea acestora în realitate.

În cea de-a doua zi, participanții au continuat să descopere istoria, tradițiile, cultura și simbolurile comunității rome. Discuțiile au abordat și provocările cu care se confruntă tinerii romi în viața de zi cu zi.

Unul dintre invitați a fost Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, care le-a vorbit despre tradițiile și obiceiurile celorlalte etnii din județ și despre importanța păstrării culturii ca parte a identității.

Totodată, Zsolt Lieb-Nemes, director adjunct al Caritas, le-a explicat tinerilor modul în care funcționează o organizație socială, provocările cu care se confruntă sectorul neguvernamental și importanța parteneriatelor dintre organizațiile comunitare.





Educație, dans și dialog cu reprezentanții instituțiilor

A treia zi a început cu activități de educație fizică, alături de profesorul Attila Gergely. Participanții l-au avut apoi ca invitat pe Lukács Dénes, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, care le-a vorbit despre importanța educației și a răspuns întrebărilor adresate de copii.

Programul a inclus și învățarea unor pași de dans rom, cu sprijinul a două participante câștigătoare ale unui concurs județean de dans. Tinerii au participat, de asemenea, la un joc de cultură generală cu întrebări din istoria romilor, prin care au putut recapitula informațiile învățate în zilele precedente.





Deputatul Nagy Szabolcs, întâlnire cu tinerii în a patra zi

În cea de-a patra zi, invitatul taberei a fost deputatul Nagy Szabolcs, din partea UDMR Satu Mare. Acesta a discutat cu participanții despre situația politică din România, formarea Guvernului, funcționarea Parlamentului și procesul legislativ.

Discuțiile au vizat și integrarea romilor, rolul tinerilor în societate și parteneriatul dintre Partida Romilor Pro Europa și UDMR. Copiii au avut posibilitatea să adreseze întrebări personale, politice și profesionale, iar întâlnirea s-a transformat într-un dialog deschis.





Pataki Csaba și reprezentanții Partidei Romilor, alături de participanți

A cincea zi a adus o nouă serie de invitați. Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare și al organizației județene UDMR, a participat la o întâlnire cu tinerii, fiind însoțit de Kovács Attila, managerul județului, și de Barakonyi Gergő, consilier local al municipiului Satu Mare.

Dialogul a abordat politica, viața publică, problemele comunității rome și rolul pe care tinerii îl pot avea în comunitate și în societate.

Un moment important al zilei a fost și vizita reprezentanților Consiliului Director al Partidei Romilor Pro Europa. Aceștia au discutat cu participanții despre cultura, tradițiile și valorile comunității rome, subliniind importanța educației, a implicării civice și a păstrării identității.

„A fost prezent trecutul, prezentul și viitorul, trei generații, o comunitate și un scop comun: să ne păstrăm valorile și să le transmitem generației următoare”, au transmis organizatorii.





Cinci zile în care învățarea s-a îmbinat cu distracția

Pe lângă întâlnirile educative, programul taberei a inclus activități sportive, jocuri interactive, vizionări de filme, dans și momente petrecute la ștrand. Ultima seară s-a încheiat cu programul devenit deja o tradiție a taberei, „Țiganii au talent”, un moment dedicat distracției și exprimării talentelor participanților.

Organizatorii au mulțumit tuturor invitaților, colaboratorilor și celor care au contribuit la desfășurarea activităților, subliniind importanța unor astfel de experiențe pentru tinerii romi.