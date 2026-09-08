



Cea de-a zecea ediție a Taberei „Sfântul Prooroc Ilie” s-a desfășurat în perioada 24–28 august 2026, la Podină Resort din localitatea Ungureni, județul Maramureș. Copiii au participat la activități religioase, educative, culturale, sportive și recreative.

Tabăra a fost organizată, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, de Parohia Ortodoxă Română Odoreu, reprezentată de părintele Flaviu Meghișan, și Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Satu Mare, prin părinții Emil Satmari, Florian Fane și Lucian Tompoș.

Fiecare zi a început cu rugăciunile de dimineață, citite de participanți, după care copiii și însoțitorii lor au pornit în pelerinaj către mai multe așezăminte monahale din Maramureș.

Participanții s-au rugat și au primit binecuvântare la mănăstirile Rohia, Rohiița, Ruoaia, Breaza, Dealu Mare și Chiuzbaia.

Vizite educative și un gest emoționant pentru vârstnici

Programul a inclus o vizită la casa memorială a Arhiepiscopului Justinian Chira din Plopiș și la biserica de lemn din localitate. Copiii au descoperit și tainele sculpturii în lemn în atelierul meșterului Nicolae Șerban din Rogoz, dar și procesul de realizare a produselor lactate în cadrul unei vizite la fabrica din Cernești.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale taberei a avut loc la centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice din Coroieni. Copiii le-au oferit seniorilor cruciulițe realizate chiar de ei din lut, în cadrul activităților creative.

Programul a mai cuprins echitație, activități sportive și momente recreative, care le-au oferit participanților posibilitatea de a se cunoaște mai bine și de a lega noi prietenii.

Sfinții, descoperiți prin icoane, teatru și muzică

În fiecare seară, copiii au lucrat în trei grupe, aflate sub ocrotirea Sfântului Nicolae, Sfântului Prooroc Ilie și Sfintei Împărătese Elena.

Fiecare echipă a avut misiunea de a realiza o icoană a sfântului ocrotitor și de a explica elementele reprezentative ale acesteia. Participanții au prezentat viețile sfinților prin scenete și au compus poezii sau au interpretat cântări inspirate de personalitatea acestora.

Organizatorii și-au exprimat speranța că activitățile desfășurate i-au ajutat pe tineri să se apropie unii de alții prin credință și să descopere bucuria comuniunii, a generozității și a apropierii de Dumnezeu.

Ajunsă la ediția aniversară cu numărul zece, Tabăra „Sfântul Prooroc Ilie” continuă să le ofere copiilor experiențe prin care educația, credința, tradițiile și prietenia se completează într-un cadru deosebit.