Mircea Govor, mesaj de Sfânta Maria Mică: „La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria!”

Locale 08.09.2026 09:35
Mircea Govor, mesaj de Sfânta Maria Mică: „La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria!”


Deputatul Mircea Govor, președintele Organizației Județene PSD Satu Mare, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și drept Sfânta Maria Mică.

Parlamentarul sătmărean le-a adresat gânduri bune tuturor celor care poartă numele Maria sau nume derivate, urându-le sănătate, pace sufletească și bucurii alături de cei dragi.

„Cu prilejul marii sărbători a Nașterii Maicii Domnului, le doresc tuturor sătmărenilor sănătate, liniște și binecuvântare. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria!”, a transmis deputatul Mircea Govor.

Nașterea Maicii Domnului este sărbătorită în fiecare an pe 8 septembrie și reprezintă unul dintre cele mai importante praznice dedicate Fecioarei Maria.

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