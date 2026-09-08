



Deputatul Mircea Govor, președintele Organizației Județene PSD Satu Mare, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și drept Sfânta Maria Mică.

Parlamentarul sătmărean le-a adresat gânduri bune tuturor celor care poartă numele Maria sau nume derivate, urându-le sănătate, pace sufletească și bucurii alături de cei dragi.

„Cu prilejul marii sărbători a Nașterii Maicii Domnului, le doresc tuturor sătmărenilor sănătate, liniște și binecuvântare. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria!”, a transmis deputatul Mircea Govor.

Nașterea Maicii Domnului este sărbătorită în fiecare an pe 8 septembrie și reprezintă unul dintre cele mai importante praznice dedicate Fecioarei Maria.