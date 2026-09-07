O șoferiță și un oșan, prinși beți la volan

Locale 07.09.2026 15:08
O șoferiță și un oșan, prinși beți la volan

La data de 5 septembrie a.c., în jurul orei 02:50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Național 19, din localitatea Botiz, au oprit un autoturism, condus de o femeie de 55 de ani, din municipiul Satu Mare.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

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La data de 5 septembrie a.c., în jurul orei 19:18, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 109K, din localitatea Remetea Oașului, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 33 de ani, din localitatea Orașu Nou.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 1.02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

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