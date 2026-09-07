Prima zi a noului an școlar a adus bucurie, emoții și nerăbdarea revederii la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Moftinu Mic.

Elevii au revenit cu energie în comunitatea școlară, iar pentru cei care au pășit pentru prima dată în universul educației, începutul de an a reprezentat un moment cu totul special.

Un nou capitol pentru elevii din Moftinu Mic

După vacanța de vară, curtea Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Moftinu Mic a redevenit animată. Emoțiile primei zile s-au împletit cu bucuria revederii, iar elevii au pornit într-un nou an școlar cu speranțe și așteptări.

Pentru cei mai mici, ziua a avut farmecul unui început de aventură. Pentru colegii lor mai mari, revenirea la școală a însemnat întâlnirea cu prietenii și profesorii și reluarea unui drum pe care îl cunosc deja.

O echipă pregătită pentru un nou an

Instituția de învățământ este condusă de directorul Olariu Kinga, iar funcția de director adjunct este ocupată de Borhidi Raluca.

Împreună cu cadrele didactice, conducerea școlii are misiunea de a transforma noul an școlar într-o perioadă a învățării, a dezvoltării și a rezultatelor cât mai frumoase pentru elevi.

Primarul comunei Moftin, alături de comunitatea școlară

La evenimentul de deschidere a fost prezent și primarul comunei Moftin, Gherghe David.

Prezența administrației locale la un asemenea moment transmite un mesaj important despre rolul pe care educația îl are în dezvoltarea comunității și despre sprijinul acordat școlii și elevilor.

Cu speranțe pentru lunile care urmează

Un nou an școlar înseamnă noi lecții, noi provocări și multe momente care, peste ani, vor deveni amintiri.

La Moftinu Mic, anul școlar 2026–2027 pornește cu bucurie, emoție și încrederea că fiecare zi petrecută la școală poate reprezenta un pas înainte pentru copiii comunității.

Mult succes elevilor, profesorilor și părinților în noul an școlar!



