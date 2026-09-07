Un nou an școlar a început cu emoții și bucurie la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare, unde elevii au revenit în sălile de clasă, iar pentru cei mai mici a început o nouă etapă a copilăriei.

Printre cei prezenți s-a aflat și deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, care de această dată nu a venit în calitate oficială, ci ca bunic. Nepotul său, Rareș, este elev al colegiului.

Un bunic printre părinți și elevi

Prima zi de școală are o încărcătură aparte pentru fiecare familie. Pentru Mircea Govor, începutul acestui an școlar a avut o emoție suplimentară, întrucât nepotul său, Rareș, este elev la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

Președintele Organizației Județene PSD Satu Mare a participat la festivitate discret, în calitate de bunic, împărtășind emoțiile unei zile importante pentru nepotul său și pentru întreaga comunitate școlară.

Mesaj pentru noua generație

Cu ocazia începerii anului școlar 2026–2027, Mircea Govor le-a transmis elevilor să privească noul drum cu încredere, curaj și ambiție.

„Dragi elevi, vă doresc să pășiți cu încredere în sălile de clasă, să fiți curajoși, ambițioși și să nu renunțați niciodată la visurile voastre. Celor care intră pentru prima dată în școală le doresc ca această zi să rămână una dintre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei”, a transmis Mircea Govor.

Totodată, acesta le-a mulțumit profesorilor pentru răbdarea, responsabilitatea și dăruirea cu care contribuie la formarea noilor generații și le-a transmis părinților un mesaj de încurajare.

Educația, o șansă pentru fiecare copil

În mesajul său, deputatul sătmărean a subliniat importanța accesului echitabil la educație și necesitatea ca fiecare copil să beneficieze de condiții bune pentru a învăța și a se dezvolta, indiferent de localitatea în care trăiește sau de situația materială a familiei.

„Educația este temelia unei societăți puternice. Fiecare copil, indiferent de localitatea în care trăiește sau de situația familiei sale, trebuie să beneficieze de condiții bune și de șanse egale la învățătură. În calitate de deputat al sătmărenilor, voi continua să susțin educația, respectul pentru profesori și dreptul fiecărui copil la un viitor mai bun”, a declarat Mircea Govor.

Un an nou începe la „Mihai Eminescu”

Colegiul Național „Mihai Eminescu” este condus de directorul Horea Adrian Jurge, iar funcția de director adjunct este ocupată de Nicoleta Anișoara Cherecheș.

Pentru elevi și profesori urmează un nou an cu lecții, provocări, proiecte și, speră întreaga comunitate, cât mai multe rezultate frumoase.

Iar pentru unii dintre părinți și bunici, începutul de an școlar va rămâne, înainte de toate, o amintire legată de emoția de a-și vedea copiii și nepoții crescând și făcând primii pași spre viitor.

Mult succes tuturor în noul an școlar!



