Performanța de la Gorlice aduce astfel o medalie de aur pentru reprezentantul Sătmarului, într-o competiție internațională dedicată sportului și spiritului competițional.





















Sportul care unește comunitățiPerformanță pentru Satu Mare la Campionatul Sportiv Internațional de la Gorlice, Polonia. Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a obținut locul I la proba de triatlon atletic, reprezentând România în cadrul competiției internaționale.Competiția desfășurată la Gorlice a inclus trei probe sportive: aruncarea mingii de oină, aruncarea greutății și alergarea pe distanța de 600 de metri. La finalul întrecerii, Raul Băbțan s-a clasat pe primul loc la triatlonul atletic.Performanța vine în contextul unei reveniri la competițiile sportive pentru viceprimarul sătmărean, care mărturisește că sportul a avut un rol important în formarea sa.„Sportul a avut un rol important în formarea mea și m-a învățat de timpuriu ce înseamnă disciplina, perseverența, respectul față de adversar și dorința de a deveni mai bun”, a transmis Raul Băbțan într-o postare pe pagina sa de Facebook.Acesta a subliniat că valorile deprinse prin sport rămân importante indiferent de domeniul în care fiecare persoană își desfășoară activitatea.Raul Băbțan a declarat că s-a bucurat să reprezinte România și municipiul Satu Mare pe podiumul unei competiții internaționale.Dincolo de rezultatul sportiv, viceprimarul spune că experiența de la Gorlice i-a oferit și ocazia de a întâlni participanți din alte țări, de a se bucura de atmosfera de fair-play și de a lega noi prietenii prin intermediul sportului.„Mă întorc acasă cu locul I și cu o experiență de care îmi voi aminti cu drag”, a transmis Raul Băbțan.