Viceprimarul Raul Băbțan, locul I la triatlonul atletic în Polonia

Sport 06.09.2026 21:57
Viceprimarul Raul Băbțan, locul I la triatlonul atletic în Polonia
Sportul care unește comunități


Performanță pentru Satu Mare la Campionatul Sportiv Internațional de la Gorlice, Polonia. Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a obținut locul I la proba de triatlon atletic, reprezentând România în cadrul competiției internaționale.
Competiția desfășurată la Gorlice a inclus trei probe sportive: aruncarea mingii de oină, aruncarea greutății și alergarea pe distanța de 600 de metri. La finalul întrecerii, Raul Băbțan s-a clasat pe primul loc la triatlonul atletic.
Performanța vine în contextul unei reveniri la competițiile sportive pentru viceprimarul sătmărean, care mărturisește că sportul a avut un rol important în formarea sa.
„Sportul a avut un rol important în formarea mea și m-a învățat de timpuriu ce înseamnă disciplina, perseverența, respectul față de adversar și dorința de a deveni mai bun”, a transmis Raul Băbțan într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Acesta a subliniat că valorile deprinse prin sport rămân importante indiferent de domeniul în care fiecare persoană își desfășoară activitatea.
Raul Băbțan a declarat că s-a bucurat să reprezinte România și municipiul Satu Mare pe podiumul unei competiții internaționale.
Dincolo de rezultatul sportiv, viceprimarul spune că experiența de la Gorlice i-a oferit și ocazia de a întâlni participanți din alte țări, de a se bucura de atmosfera de fair-play și de a lega noi prietenii prin intermediul sportului.
„Mă întorc acasă cu locul I și cu o experiență de care îmi voi aminti cu drag”, a transmis Raul Băbțan.
Performanța de la Gorlice aduce astfel o medalie de aur pentru reprezentantul Sătmarului, într-o competiție internațională dedicată sportului și spiritului competițional.










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